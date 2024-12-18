Тайсон спробує взяти реванш за поразку від Усика 7-місячної давнини. Ф'юрі вже розкидається заявами про перемогу та нокаут, у якому побуває український чемпіон, повідомляє 24 Канал.

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Натомість Усик дуже спокійно ставиться до подібних заяв британця, до яких Олександр вже звик.

Нагадаємо, що у першому бою боксери провели на ринзі усі 12 раундів, а переможця зустрічі визначили суддівські записки. Судді розділились у своїх підрахунках та у підсумку присудили перемогу Усику. Олександр став першим із 1999-го року після Леннокса Льюїса абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.

Зверніть увагу! На кону реваншу Усик – Ф'юрі не буде стояти звання "абсолюта". Адже раніше Олександр відмовився від титулу IBF та втратив звання абсолютного чемпіона світу. Тепер цим поясом володіє інший британець Даніель Дюбуа.

Офіційним транслятором вечора боксу в Ер-Ріяді 21 грудня буде стрімінгова платформа DAZN. Українські уболівальники боксу зможуть також переглянути шоу на медіасервісі MEGOGO, якому вдалось домовитись про показ вечора боксу із DAZN.

Перегляд на медіасервісі MEGOGO буде доступний підписникам за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL". Трансляцію вечора боксу можна буде знайти в підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт" на каналі "MEGOGO Гонг".

Цікаво, що ще до головного бою вечора боксу українському фану буде за кого повболівати. В андеркарді реваншу поб'ються троє українців – Андрій Новицький, Даніель Лапін та Сергій Богачук.

Головний бій вечора боксу в Ер-Ріяді Усик – Ф'юрі розпочнеться не раніше опівночі 22 грудня (в Україні).