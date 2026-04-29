"Динамівських сердець" стає більше: син легенди клубу поїде на збори через рішення Костюка

Ще якихось 10 років тому Олег Гусєв був для вболівальників Динамо кумиром і символом команди. Тепер настав час здобувати собі місце під сонцем у складі столичного клубу для його сина.

Олексій Гусєв упродовж двох років був змушений грати по орендах. Але цього літа в нього нарешті з'явиться шанс закріпитися у Динамо, пише телеграм-канал Інсайди від Пасічника.

Яке рішення ухвалив Ігор Костюк про Олексія Гусєва?

Наставник киян минулого літа наполіг на тому, що син Олега Гусєва має залишитися на контракті у Динамо. Хоча щодо гравця була конкретна пропозиція трансферу, і менеджмент клубу був готовий завершити з ним співпрацю.

Тепер Костюк повідомив футболісту, що влітку він вирушить з Динамо на збори, під час яких вирішиться, чи буде правий захисник частиною складу дорослої команди на наступний сезон.

Це означає, що через майже десятиліття після завершення ігрової кар'єри батька Олексій має нагоду оформити справжню династію "динамівських сердець".

Що відомо про Олексія Гусєва?

Як зазначає сайт УПЛ, 21-річний футболіст цього сезону грає на правах оренди за Кудрівку.

Якщо в осінній частині чемпіонату тренерський штаб клубу із Сумщини не надто довіряв Олексію, то після зимової павзи він став залізним гравцем основного складу. 9 поспіль поєдинків у лютому, березні та квітні він провів "від дзвінка до дзвінка", граючи усі 90 хвилин.

До Кудрівки в кар'єрі молодого захисника були вояжі у Зорю та Металіст 1925. Паралельно він торував свій шлях і в системі збірних України – пройшов усі рівні від U-17 до молодіжки.

Чим знаменитий Олег Гусєв?

Гусєв – універсал, який міг грати і на позиції правого захисника, і фланговим хавбеком. Був не лише результативним сам, але й активно віддавав гольові передачі: у чемпіонаті України в нього 59 голів і 49 асистів.

Виграв з Динамо 5 чемпіонств України і 5 Кубків, тричі ставав володарем Суперкубка України, визнавався найкращим футболістом року.

Олег Гусєв брав участь у єдиному для збірної України фінальному турнірі чемпіонату світу у 2006 році. Саме він забив вирішальний пенальті у післяматчевій серії проти Швейцарії, який вивів нашу команду в історичний чвертьфінал.

Після завершення кар'єри гравця залишився у складі Динамо тренером, був асистентом у штабі Мірчі Луческу.