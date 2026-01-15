"Я не давав приводу": найкращий бомбардир збірної України відреагував на відсторонення з Полісся

Олексій Гуцуляк у 2025 році став найбільш результативним гравцем збірної України з футболу. Але у житомирському Поліссі його "понизили" до молодіжного складу.

Клуб мотивував рішення тим, що вінгер відмовився підписувати новий контракт на поліпшених умовах. Гравець вперше публічно відреагував на ситуацію в команді, пише 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Що сказав Гуцуляк про рішення Полісся його відсторонити?

Олексій Гуцуляк розповів, що був виключений з основного складу дорослої команди на турецькі збори буквально в останній момент.

За розпорядженням керівництва Полісся він тепер вимушений тренуватися з футболістами U-19.

У публічній площині гравець вирішив не загострювати конфлікт з житомирянами і обмежитися досить стандартними словами щодо свого ставлення до гри.

Протягом усього контракту я не давав жодного приводу сумніватися у своєму професіоналізмі та відданості команді. Моя позиція проста – мені потрібна можливість грати у футбол на максимальному рівні. Допомогти команді боротися за чемпіонство, разом зі збірною України боротися за вихід на чемпіонат світу 2026 року, для мене це мрія. Зберігаю повагу до клубу та його вболівальників,

– підкреслив Гуцуляк.

Чому Полісся перевело Гуцуляка в юнацьку команду?

Офіційна позиція, викладена в телеграм-дописі, полягає в тому, що тренер Руслан Ротань та його штаб мають "відповідальність будувати команду не лише не найближчі матчі, а на довгострокову перспективу", спираючись на гравців, які "пов'язують майбутнє з Поліссям і поділяють його амбіції".

Фактично ж Олексій Гуцуляк і Сергій Чоботенко опинилися поза складом через небажання підписувати нові контракти. Термін дії їхніх угод спливає влітку 2026 року, тобто Полісся втрачає гравців вільними агентами, без грошової компенсації.

Як Гуцуляк виступав за Полісся і збірну України?