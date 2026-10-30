Міг врятувати кар'єру: Ярмоленко і Суркіс запрошували гравця збірної України в Динамо

Adv

За інформацією проєкту "ТаТоТаке", у вінгера була можливість залишитися в УПЛ. У його послугах було зацікавлене київське Динамо.

популярні відео

Гуцуляк міг бути гравцем Динамо

Футболіст, який демонстрував хорошу результативність і стабільно мав ігрову практику у збірній України, пішов з Полісся, не зумівши домовитись про умови нового контракту.

Гуцуляк отримав пропозицію від Динамо, де його перехід лобіював Андрій Ярмоленко – лідер киян вже готується до ролі спортивного директора, тож бере активну участь у трансферній політиці клубу. Так само хотів його бачити в команді і президент Ігор Суркіс.

Проте Олексій вирішив відхилити цей варіант і шукав для себе більш фінансово вигідне продовження кар'єри. Як наслідок, він так і не підписав ні з ким контракт влітку і втратив можливість виступати за збірну, не отримавши виклику від Андреа Мальдери.

Де гратиме Гуцуляк

Лише наприкінці жовтня у ЗМІ з'явилася інформація, що Гуцуляк та його агент нарешті мають розуміння того, де виступатиме футболіст у майбутньому.

Для прихильників таланту Олексія це може стати розчаруванням: замість топового європейського чемпіонату Гуцуляк перейде у лігу Казахстану, де захищатиме кольори Ордабаси.