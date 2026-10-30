Мог спасти карьеру: Ярмоленко и Суркис приглашали игрока сборной Украины в Динамо

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По информации проекта "ТаТоТаке", у вингера была возможность остаться в УПЛ. В его услугах было заинтересовано киевское "Динамо".

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Гуцуляк мог стать игроком Динамо

Футболист, демонстрировавший хорошую результативность и стабильно получавший игровую практику в сборной Украины, ушел из "Полесья", не сумев договориться об условиях нового контракта.

Гуцуляк получил предложение от "Динамо", где его переход лоббировал Андрей Ярмоленко – лидер киевлян уже готовится к роли спортивного директора, поэтому активно участвует в трансферной политике клуба. Также хотел видеть его в команде и президент Игорь Суркис.

Однако Алексей решил отклонить этот вариант и искал для себя более выгодное с финансовой точки зрения продолжение карьеры. В результате он так и не подписал летом контракт ни с кем и лишился возможности выступать за сборную, не получив вызова от Андреа Мальдеры.

Где будет играть Гуцуляк

Лишь в конце октября в СМИ появилась информация, что Гуцуляк и его агент наконец-то пришли к пониманию того, где футболист будет выступать в будущем.

Для поклонников таланта Алексея это может стать разочарованием: вместо топового европейского чемпионата Гуцуляк перейдет в лигу Казахстана, где будет защищать цвета "Ордабасы".