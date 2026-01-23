Відмовив Росії та побив сантехника: цікаві факти про легенду Динамо Михайличенка

Олексій Михайличенко – видатний футболіст київського Динамо. За свою кар'єру він встиг здобути чимало різних трофеїв, як гравець так і тренер.

А нещодавно Михайличенко став головним участником скандалу у Києві. Що відомо про насичену кар'єру, досягнення, рекорди та цікаві факти з життя легенди Динамо – розповідає 24 канал.

Як склалася кар'єра Михайличенка?

Як йдеться у статті на Вікіпедії, Михайличенко народився 30 березня 1963 року у Києві. Свій футбольний шлях він почав у академії Динамо, з яким підписав перший професійний контракт у 1982 році.

У 1983 році Юрій Морозов почав залучати півзахисника до основної команди, а вже через у наступному році київський клуб повернувся Валерій Лобановський. Спершу легендарний тренер використовував Михайличенка у ролі гравця заміни.

Михайличенко у Динамо / Фото київського клубу

Футболіст навіть міг перейти у московське Динамо через брак ігрової практики. Проте його перехід так і не відбувся, адже "Лесик" (прізвисько Михайличенка) отримав шанс через травму Івана Яремчука та закріпився у команді.

Які трофеї Михайличенко виграв з Динамо? Півзахисник разом з "біло-синіми" тричі ставав чемпіоном СРСР, тричі ставав володарем Кубка Радянського союзу, а також двічі перемагав у Суперкубку СРСР. Окрім того, із киянами він тріумфував у Кубку володарів кубків у 1986 році.

У Динамо Михайличенко виступав до 1990 року, після чого вирушив у Європу. Видатний футболіст київського клубу перебрався до Італії.

Яким був вояж Михайличенка в Європу?

За даними Transfermarkt, півзахисник у серпні 1990 року перейшов у Сампдорію за 4 мільйони 210 тисяч євро, підписавши трирічну угоду. Михайличенко одразу закріпився в основному складі генуезців, з якими у першому ж сезоні став чемпіоном Італії.

Проте після однієї кампанії у Сампдорії він покинув італійський клуб, адже, за його словами, у команді йому не вдалося розкрити свій потенціал повністю. У результаті у червні 1991 року півзахисник перебрався до Рейнджерс за 2,5 мільйона євро.

Разом з "плюшевими ведмедиками" Михайличенко став п'ятиразовим чемпіоном Шотландії, тричі вигравав Кубок країни та двічі здобував національний Кубок ліги. У 1996 році він завершив футбольну кар'єру.

Кого тренував Михайличенко?

З 2002 по 2004 роки Михайличенко був головним тренером Динамо. На чолі з легендою клубу "біло-сині" чемпіонами України (2003, 2004), виграли Кубок країни (2003), а також перемогли у національному Суперкубки (2004).

Михайличенко у Динамо / Фото київського клубу

Відзначимо, що у 2004 році він почав тренувати збірну України U-21, а у 2008 році очолив дорослу національну команду. Зауважимо, що під час роботи у молодіжній команді у Михайличенка стався прецидент з Олександром Алієвим, у результаті якого він відрахував футболіста.

Скажемо так, Алієв поїхав з розташування збірної і повернувся не в тому стані, в якому треба було,

– цитує Михайличенка dynamo.kiev.ua.

Під його керівництвом "синьо-жовті" вийшли у стикові матчі відбору на чемпіонат світу 2010 року. У плей-оф кваліфікації збірна України зустрілася із Грецією – після 0:0 в Афінах у Донецьку національна команда поступилася 0:1 та втратила путівку на мунідаль.

Олексій Михайличенко / Фото з відкритих джерел

Вболівальники вже на наступний день зібрали 11 тисяч підписів на звільнення голови ФФУ Григорія Суркіса та головного тренера Михайличенка. У листопаді 2009 року у Федерації футболу України оголосили, що контракт з наставником "синьо-жовтих" не буде продовжено.

До слова. Під керівництвом Михайличенка збірна України провела 21 матч – 12 перемог, 5 нічиїх та 4 поразки.

Відзначимо, що 2019 році Михайличенко вдруге прийшов у Динамо у ролі головного тренера та завоював з "біло-синіми" у 2020 році Кубок України. У липні того ж року його звільнили, незважаючи на виграний трофей.

Де зараз та чим займається Михайличенко?

З 2001 по 2021 рік Михайличенко також працював у структрурі Динамо як спортивний директор, асистент головного тренера та директор з футболу. Після відходу з київського клубу він почав рідше з'являтися у публічній площині.

Олексій Михайличенко / Фото з відкритих джерел

Хоча у грудні минулого року він завітав у Нью-Йорк на "Олімпійський бал", організований Асоцацією ветеранів спорту США. Також 12 грудня 2025 року він взяв участь у меморіалі імені Валерія Лобановського.

Ідея запросити Михайличенка виникла не випадково. Михайличенко – людина, яка впродовж багатьох років була підопічним Валерія Лобановського – як у Динамо, так і у збірній СРСР, працювала і у його тренерському штабі,

– цитує організаторів події Sport.ua.

Також у жовтні 2025 року легенда Динамо в інтерв'ю BLIK розповів, чи планує повернутися до тренерської діяльності.

Зараз говорити про якісь плани на майбутнє не дуже серйозно, бо час такий, що не знаєш, що буде завтра. От я спілкувався днями з друзями, пропонували зустрітись через тиждень. То я відповів: давай так надовго наперед не загадувати, бо таке життя нині, що планувати не можна, – розповідав Михайличенко.

Чим наразі займається колишній динамівець невідомо. Однак нещодавно він потрапив у епіцентр скандалу з побиттям сантехніка у Печерському районі Києва.

Що відомо про скандал за участі Михайличенка?

Ввечері 22 січня 2026 року журналістка Наджие Аметова повідомила, що екстренер Динамо та збірної України побив 53-річного сантехника через відсутність опалення у його будинку у Києві.

Згодом, за даними BBC, на місце прибула поліція, яка почала розслідування справи щодо побиття працівника ЖЕКа. Було відкрито кримінальне провадження, а постраждалого відправили на судмедекспертизу для встановлення ступіні тілесних пошкоджень.

Пізніше блогер Ігор Бурбас оприлюднив запис розмови, у якій Михайличенко розповів про вчорашній інцидент із сантехніком.

Він ударив у груди мою жінку і сказав, що з*****и ви всі. І після цього дружина набрала мене, і я по-чоловічому прийшов до нього розмовляти. Я не бив його Він після цього ще працював там півгодини чи годину,

– розповів Михайличенко.

За словами легенди Динамо, після цього до нього приїхала поліція. Виявилося, що сантехнік, якого нібито побив Михайличенко, викликав швидку та написав заяву до правохоронних органів.

Що говорив Михайличенко про війну Росії проти України?

В інтерв'ю Футбол Time Михайличенко зізнався, що майже ніхто із футбольних знайомих із Росії не зателефонував йому після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Він наголосив, що спілкувався з багатьма гравцями, які в олімпійській та національних збірних СРСР.

Олексій Михайличенко / Фото з відкритих джерел

Проте єдиний від кого екстренер Динамо та збірної України отримав дзвінок був росіянин Ігор Скляров, який проживає у США.

Його дружина - відома гімнастка і вони працюють там давно, він дуже шокований. Після спілкування зі своїми одноклубниками, друзями з Росії, він потім казав, що це більше Північна Корея, ніж Росія. Для нього це дуже боляче. Вони, певно, розуміють, що зі мною спілкуватися небажано. Не буду більше говорити ні імен, ні прізвищ, бо вони вже не мають їх. Прізвища та імена у людей, а у тварин - немає. Ой, тварини можуть образитися, що їх порівняли з росіянами,

– ділився Михайличенко.

Окрім того, на початку повномасштабного вторгнення легенда "біло-синіх" наголосив, що перебуває в Україні та висловив упевненість, що наша країна переможе. Також він подякував військовим за захист.

"Неможливо сказати однією пропозицією, що таке війна. Дуже неспокійно за своїх близьких, за свою країну, за своїх дітей і друзів. Ця небезпека відчувається скрізь. Впевнений, що ми дуже сильна нація, і це подолаємо. Били росіян і будемо бити. Це хвора нація. Вони будуть відмолювати свої гріхи не десятками, а сотнями років. Я, моя мати і старший син залишилися тут. Дружина з молодшим сином поїхали закордон. Я відчуваю, що на сьогоднішній день повинен бути тут", – сказав екстренер.

