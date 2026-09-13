Колишній міністр оборони Резніков увійшов до складу збірної України
Олексій Резніков, який очолював Міністерство оборони України на початку російського вторгнення, тепер займається спортом. Чиновник став одним із представників нашої держави на міжнародному турнірі з паделу.
Резніков завершив свою роботу в уряді у 2023 році після низки скандалів щодо закупівель для армії. Три роки потому виявилося, що він веде спортивну кар'єру, пише 24 Канал.
Ексміністр Резніков грає в падел
Олексій Резніков прадставляє Україну на турнірі з паделу FIP Senior World Cup. Це змагання для гравців старшої вікової категорії – самому Резнікову у червні виповнилося 60 років.
Разом з Сергієм Синицею на старті турніру колишній міністр зазнав поразки у категорії 55+ від тандему з Венесуели – 0:6, 1:6. Проте вже на другий день їм вдалося реабілітуватися і здобути перемогу 6:3, 6:1 над парою з Гонконгу.
Загалом у збірної України одна перемога та одна поразка. Наші гравці в падел здолали Гонконг 5:0, а Венесуелі програли 1:4. Їм вдалося вийти до основної сітки змагань.
Чим відомий Олексій Резніков
Саме Резніков очолював Міністерство оборони України під час повномасштабного вторгнення росіян. Він залишив свою посаду 5 вересня 2023 року.
Журналісти-розслідувачі стверджували, що чиновник причетний до закупівлі продуктів харчування для військових за завищеними цінами. Зокрема тоді з'явилася популярна у ЗМІ теза про "яйця за 17 гривень штука", яку потім спростували.
Офіційних звинувачень проти Резнікова висунуто не було.