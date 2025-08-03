У заключний день чемпіонату світу-2025 з водних видів спорту у Сінгапурі відбувся чоловічій фінал стрибків з 10-метрової вишки. Україну в змаганні представляв Олексій Середа.

За медальний комплект у чоловічих стрибках з 10 метрів змагалися 12 спортсменів. Вони виконали по шість спроб, пише 24 Канал.

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Середа підняв український прапор на п'єдестал ЧС-2025

Українець Олексій Середа після трьох стрибків посідав четверте місце. Наступні спроби виявилися вдалими для 19-річного українця.

У підсумку Олексій набрав рекордні для себе 515.20 бала та здобув срібну медаль, яка виявилася єдиною на ЧС для збірної України. Для Середи це перша нагорода на чемпіонатах світу.

"Золото" виборов австралієць Кассель Руссо, який випередив українця на 19,6 бала. Бронзова медаль дісталася мексиканцю Рандалу Вільярсу.

Стрибки у воду. Вишка 10 м, чоловіки, фінал

1. Кассель Руссо (Австралія) – 534.80

2. Олексій Середа (Україна) – 515.20

3. Рандал Вільярс (Мексика) – 511.95

Після здобуття срібної медалі Середа подякував захисникам України, без яких цей успіх був неможливим.

"Цієї нагороди у мене не було б без наших хлопців та дівчат, які боронять Україну. Завдяки їм я маю змогу тренуватися і виступати на міжнародній арені. Моя головна задача – гідно представляти країну, підіймати прапор і розповідати про Україну у світі", – цитує Середу Федерація України зі стрибків у воду.

Зазначимо, що це 16-та медаль збірної України на чемпіонатах світу за весь час виступів, починаючи з 1998 року.

Раніше повідомлялося, що Україна виграла медальний залік Євро-2025 зі стрибків у воду. На рахунку наших спортсменів сім нагород.