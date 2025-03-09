Тренерський штаб полтавської Ворскли був зацікавлений у підписанні ексголкіпера донецького Шахтаря Олексія Шевченка. Однак 33-річний футболіст відмовився від контракту, пише 24 Канал з посиланням на Український футбол.

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Обрав Казахстан замість України

За словами Шевченка, він не захотів повертатися в Україну, адже потім не зміг би вільно виїхати.

Запропонували варіант контракту лише на пів року, до кінця чемпіонату. Мені таке не підходить, також є певні розбіжності по фінансових питаннях. Мені немає сенсу на 3-5 місяців повертатися в Україну, бо потім не зможу звідти виїхати,

– розповів Шевченко.

Зазначимо, що останнім українським клубом в кар'єрі Шевченка був одеський Чорноморець. Наприкінці січня 2024 року Олексій залишив "моряків" та приєднався до польського Заглембє Сосновець. За підсумком сезону-2023/24 "червоно-зелено-білі" вилетіли до третього польського дивізіону.

У пошуках нової команди Шевченко перебував з літа 2024 року. Наприкінці лютого 2025 року Олексій став гравцем казахського Окжетпесу, з яким підписав річний контракт.

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