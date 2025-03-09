Тренерский штаб полтавской Ворсклы был заинтересован в подписании экс-голкипера донецкого Шахтера Алексея Шевченко. Однако 33-летний футболист отказался от контракта, пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский футбол.

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Выбрал Казахстан вместо Украины

По словам Шевченко, он не захотел возвращаться в Украину, ведь потом не смог бы свободно уехать.

Предложили вариант контракта только на полгода, до конца чемпионата. Мне такое не подходит, также есть определенные разногласия по финансовым вопросам. Мне нет смысла на 3-5 месяцев возвращаться в Украину, потому что потом не смогу оттуда уехать,

– рассказал Шевченко.

Отметим, что последним украинским клубом в карьере Шевченко был одесский Черноморец. В конце января 2024 года Алексей покинул "моряков" и присоединился к польскому Заглембе Сосновец. По итогам сезона-2023/24 "красно-зелено-белые" вылетели в третий польский дивизион.

В поисках новой команды Шевченко находился с лета 2024 года. В конце февраля 2025 года Алексей стал игроком казахского Окжетпеса, с которым подписал годичный контракт.

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