Заміна Караваєву: Динамо підписало гравця збірної України, який виступав у Бельгії

Київське Динамо активно готується до нового сезону. Команда вже стартувала в єврокубках, але продовжує шукати посилення для складу.

Перед іграми із ПАОКом в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи Динамо оголосило про нове підписання. Кияни посилили позицію правого захисника, повідомляє сайт Динамо.

Кого підписало Динамо

"Біло-сині" оголосили, що новим футболістом команди став Олексій Сич. 25-річний футболіст підписав угоду з Динамо на три роки з можливим продовженням ще на один сезон. Попереднім клубом Сича були львівські Карпати.

Сайт Transfermarkt оцінює перехід в 1 мільйон євро. Крім того, "зелено-білі" залишають за собою право на 50% доходу від наступного трансферу Олексія. У новій команді Сич гратиме під 5-им номером.



Олексій Сич залишив Карпати / фото ФК Динамо

Що відомо про Сича?

Захисник є уродженцем Рівненщини та виховувався у Карпатах. У 2020 році він дебютував за львів'ян і того ж року перейшов в інший клуб з цього міста Рух.

Саме у складі "жовто-чорних" Сич закріпився на рівні УПЛ. У Русі захисник грав до 2025 року, з перервою на один сезон у бельгійському Кортрейку.

У 2025-му гравець повернувся знову в Карпати. Проте травми не дозволили Олексію стати повноцінно основним у команді, на його рахунку 22 матчі за "левів".

Також у 2024 році футболіст дебютував за збірну України в Лізі націй та допоміг команді Реброва здолати Албанію. Загалом за "синьо-жовтих" він відіграв два матчі.

Як Динамо розпочало сезон?

Нагадаємо, що Динамо влітку попрощалось із Олександром Караваєвим, який перейшов у Шахтар. Йому на заміну вже був підписаний Томаш Кендзьора. Поляк раніше вже грав за киян з 2017 по 2023 роки.

Кияни вже розпочали сезон в Лізі Європи. Підопічні Костюка розписали дві нульові нічиї з румунським клубом Університатя Клуж, пройшовши суперника в серії пенальті.