Кияни зіграють номінально домашній матч проти грецького ПАОКа в рамках другого кваліфікаційного раунду ЛЄ. Зустріч пройде 23 липня у польському Любліні, початок – о 20:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Як Динамо розпочало євросезон

Динамо минулого сезону посіло аж четверте місце в чемпіонаті України. Проте перемога в Кубку дозволила команді Ігоря Костюка кваліфікуватися в Лігу Європи.

У другому за рангом єврокубку кияни стартували аж з першого раунду відбору. І вже там Динамо зіштовхнулось із проблемами в матчах проти скромного клубу Університатя Клуж.

Українська команда не забила румунам жодного голу в двох іграх. Матчі завершились нульовими нічиїми, після чого Динамо взяло гору в серії пенальті.

Що відомо про ПАОК

Тепер на "біло-синіх" чекає куди більш серйозний опонент. Грецький ПАОК посів третє місце в чемпіонаті минулого сезону, а також дійшов до фіналу Кубка.

Влітку команда з Салонік провела активну трансферну кампанію, підписавши двох гравців з Ла Ліги та вінгер збірної Швеції Таху Алі. Але при цьому ПАОК втратив двох ветеранів.

Команду залишили Деян Ловрен та Томаш Кендзьора. Символічно, що останній як раз повернувся в Динамо, за яке виступав з 2017 по 2023 роки. Ймовірно, поляк зіграє проти свого колишнього клубу.

Відзначимо, що матч-відповідь відбудеться в Греції 30 липня. Переможець пари зіграє у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Єврпи проти Андерлехта або Хаммарбю.