Один український клуб розпочне єврокубкову кампанію безпосередньо з основного раунду, ще три команди пробиватимуться до основних стадій через кваліфікацію. Детальніше про це розповість 24 Канал.

Динамо – боротьба за Лігу Європи через кваліфікацію

Динамо розпочало сезон у першому раунді відбору Ліги Європи, де у напруженій серії пенальті здолало Університатю Клуж.

У другому кваліфікаційному раунді кияни зустрічаються з грецьким ПАОКом. Якщо Динамо пройде суперника, у наступному етапі Ліги Європи команда зіграє з переможцем пари Хаммарбю (Швеція) – Андерлехт (Бельгія).

У разі поразки від ПАОКа київський клуб продовжить єврокубковий шлях у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Там суперником Динамо стане команда, яка програє у протистоянні Карабах (Азербайджан) – ЦСКА Софія (Болгарія).

ЛНЗ – історичний дебют у єврокубках

ЛНЗ уперше у своїй історії зіграє в європейських клубних турнірах. Дебют команди відбудеться у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій, де суперником стане Гент.

Черкащанам одразу випав серйозний опонент, однак у разі сенсаційного проходу бельгійців ЛНЗ у третьому раунді відбору зустрінеться з переможцем пари Гетеборг (Швеція) – Левадія (Естонія).

Полісся – протистояння з Копенгагеном

Полісся розпочинає свій єврокубковий сезон матчами проти Копенгагена у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій.

Якщо український клуб зможе пройти данців, у наступному раунді на нього чекатиме переможець пари Дебрецен (Угорщина) – Пюнік (Вірменія).

Шахтар – одразу в основному раунді Ліги чемпіонів

Шахтар отримав пряму путівку до оновленого основного етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" гарантували собі участь у найпрестижнішому клубному турнірі Європи завдяки перемозі в чемпіонаті України.

Календар кваліфікації єврокубків-2026/2027 (Ліга Європи та Ліга конференцій)

Другий раунд кваліфікації відбудеться 23 та 30 липня 2026 року.

Третій раунд кваліфікації запланований на 6 та 13 серпня 2026 року.

Раунд плей-оф пройде 20 та 27 серпня 2026 року.

Таким чином, у сезоні-2026/2027 українські клуби матимуть різні завдання: Шахтар уже готується до основного раунду Ліги чемпіонів, а Динамо, ЛНЗ та Полісся розпочинають боротьбу через кваліфікаційні етапи.