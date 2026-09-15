Втік за кордон, щоб грати в Росії: скандальний український форвард знайшов новий клуб

Олексій Сидоров, який у 2025 році втік за кордон із розташування української команди, продовжить кар'єру в Росії. Нападник підписав контракт із медійним клубом Амкал.

25-річний футболіст опинився у центрі скандалу ще минулого року, коли самовільно залишив розташування Металіста 1925 під час тренувального збору. Тепер Сидоров офіційно приєднався до російської медійної команди, передає 24 Канал.

Сидоров опинився в Росії

У липні 2025 року Олексій Сидоров незаконно залишив розташування харків'ян та виїхав за межі України. Після цього нападник не повернувся до команди.

Згодом з'явилася інформація, що футболіст може продовжити виступи в Росії. Його пов'язували з аматорським клубом РВ Челлендж, причому перехід міг відбутися в обхід чинних трансферних правил.

У Харкові тоді заявляли, що Сидоров мав чинний контракт із клубом до червня 2028 року. Віцепрезидент команди Юрій Коротун повідомляв, що українська сторона звернулася до УПЛ та ФІФА через ситуацію з футболістом.

За словами функціонера, виступ нападника за російський аматорський клуб міг бути частиною схеми для обходу трансферних правил.

Втікач гратиме за Амкал

Наразі Сидоров зробив наступний крок у російському футболі. Він став гравцем Амкала – відомої російської медійної команди, яка бере участь у змаганнях серед аматорських клубів.

Про підписання українця Амкал повідомив у своїх соціальних мережах.

До свого скандального від'їзду нападник виступав у чемпіонаті України – за Металіст 1925, Колос та Металург Запоріжжя.

Наразі Харків посідає п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату України, набравши 9 очок у п'яти турах.