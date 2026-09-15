25-летний футболист оказался в центре скандала еще в прошлом году, когда самовольно покинул расположение Металлиста 1925 во время тренировочного сбора. Теперь Сидоров официально присоединился к российской команде, о чем сообщает 24 Канал.

Сидоров оказался в России

В июле 2025 года Алексей Сидоров незаконно покинул расположение харьковчан и выехал за пределы Украины. После этого нападающий не вернулся в команду.

Впоследствии появилась информация, что футболист может продолжить выступления в России. Его связывали с любительским клубом РВ Челлендж, причем переход мог состояться в обход действующих трансферных правил.

В Харькове тогда заявляли, что у Сидорова был действующий контракт с клубом до июня 2028 года. Вице-президент команды Юрий Коротун сообщал, что украинская сторона обратилась в УПЛ и ФИФА в связи с ситуацией с футболистом.

По словам функционера, выступление нападающего за российский любительский клуб могло быть частью схемы по обходу трансферных правил.

Беглец будет играть за Амкал

В настоящее время Сидоров сделал следующий шаг в российском футболе. Он стал игроком "Амкала" – известной российской медийной команды, участвующей в соревнованиях среди любительских клубов.

О подписании украинца Амкал сообщил в своих социальных сетях.

До своего скандального отъезда нападающий выступал в чемпионате Украины – за Металлист 1925, Колос и Металлург Запорожье.

В настоящее время Харьков занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 9 очков в пяти турах.