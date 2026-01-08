Покинула США через Зеленського та живе у Москві: що відомо про призерку Олімпіади Грушину

Олена Грушина є однією з найкращих фігуристок в історії України. Вона мала успішну кар'єру та прославила рідну країну на міжнародній арені, яскраво виступивши на Олімпійських іграх.

Окрім того, в української спортсменки було насичене особисте життя. Що відомо про Грушину, її досягнення, цікаві факти із життя, а також де вона зараз та чим займається – розповідає 24 канал.

Що відомо про кар'єру Грушиної?

Як йдеться у статті на Вікіпедії, Грушина народилася в Одесі. 8 січня 2025 року українська фігуристка святкує 51-й день народження.

Спортсменка виступала у парі з Русланом Гончаровим з 1990 року, коли їй було 14, а йому 16 років. Вперше на міжнародній арені вони з'явились разом у 1991 році, виступивши на юніорському чемпіонаті світу у Канаді, де посіли четверте місце.

Пара поступово просувалася вперед, працюючи з такими відомими фахівцями, як Тетяна Тарасова, Наталія Ліничук, а також Генадій Карпоносов. Останнім тренером у кар'єрі Грушиної та Гончарова став Микола Морозов – саме він привів одеських фігуристів до титулів віцечемпіонієв Європи у 2005 та 2006 роках.

Грушина та Гончаров / Фото НОК України

У 2005 році вони завоювали бронзову медаль на чемпіонаті світу у Москві. А вже у 2006 році Грушина і Гончаров посіли третє місце на Олімпійських іграх у Турині (Італія), ставши останніми українськими фігуристами, які змогли дістатися подіуму престижного турніру.

Грушина та Гончаров на Олімпіаді-2006: дивіться відео

До слова. Грушину і Гончарова пов'язувало не лише фігурне катання. У 1995 році Руслан і Олена одружилися.

Відзначимо, що за "бронзу" на Олімпіаді їх визнали найкращим спортсменами року. Окрім того, Грушина отримала орден княгині Ольги III ступеня.

Після успішного виступу у Турині одеські танцюристи на льоду вирішили завершити аматорську кар'єру та перейти у професійний спорт. Грушина і Гончарова вже рік проживали у Сполучених Штатах Америки, де їх запрошували брати участь у різноманітних шоу.

Вже досвідчена фігуристка також спробувала себе у ролі тренерки – разом зі своїм наставником Морозовим вона співпрацювала з іншою українською парою Ганна Задорожнюк та Сергій Вербілло.

Що відомо про особисте життя Грушиної?

У 2007 році Грушина та Гончаров виступили у турі Євгена Плющенка під назвою "Золотий лід Страдіварі". Пізніше у тому ж році одеських танцюристів запросили взяти участь у популярному шоу в Росії "Танці на льоду. Оксамитовий сезон".

За словами фігуристки, її шлюб з Гончаровим вже розвалився. Спортсмени не оформили офіційне розлучення на той момент, але вже роз'їхалися та проживали окремо.

Згодом у житті Грушиної з'явився телеведучий "Вєсті-Москва" та "Росія-24" – Михайло Зеленський. Росіянин став партнером Олени у "Танцях на льоду".

На перше тренування він приніс пакунок із грушами, щоб обіграти прізвище фігуристки, а також розвеселити її. Водночас на льоду вона була досить суворою, а також її дратувало, що ведучий кожні п'ять хвилин виходив палити, однак він повністю викладався під час підготовки та виступів.

Грушина та Зеленський / Фото з відкритих джерел

З самого початку тандем Грушиної та Зеленського пробився у лідери. Зазначимо, що ведучий свого часу займався фігурним катанням та був кандидатом у майстри спорту.

Гончаров також брав участь у шоу, а його партнеркою була Амалія Мордвінова. Грушина ж практично не спілкувалася із колишнім чоловіком, а пізніше пояснила, що не так сталося у їхніх стосунках.

Розбіжності, нерозуміння, дрібні сварки. Все це накопичувалося і в результаті призвело до повного розладу. Ми зрозуміли, що нас уже нічого разом не тримає,

– розповідала танцівниця на льоду.

Відзначимо, що Зеленський теж свого часу перебував у шлюбі зі своєю однокласницею Ольгою Дробіною. За словами ведучого, його стосунки вичерпалися ще до знаймоства з Оленою, адже він та його дружина почали по-різному дивитися на світ.

Зрештою таднем Грушина – Зеленський дісталися до фіналу шоу, де посіли друге місце. Згодом у них почали зав'язуватися романтичні стосунки.

Російський телеведучий у інтерв'ю місцевому медіа розповідав про те, що стосунки не зав'язалися одразу. Ба більше, у нього не було на меті підкорити дівчину.

Під час шоу я постійно фонтанував ідеями, наприклад, мріяв зробити на льоду сальто назад. Олена та тренер були категорично проти. Але Олена виявилася більш ризиковою людиною. З непрофесійним партнером погоджувалась виконувати елементи, трюки, які ніколи не робила навіть у професійному спорті! Я бачив, що вона довіряє мені абсолютно. І в якийсь момент дуже захотілося виправдати цю довіру,

– розповів Зеленський.

Вже пізніше Михайло намагався з найкращих сторін показати Москву Олені, яка прожила 10 років у США – він водив її у ресторани та запрошував на вистави. Окрім того, Зеленський часто дарував їй квіти, а також телефонував її дізнатися, чи пообідала вона.

Одного разу до фігуристки приїхала мама і вони заблукали у Москві. Грушина одразу зателефонувала своєму партнеру по шоу, який миттю приїхав до них з двома великими букетами троянд.

У результаті він все-таки зміг своєю турботою підкорити українську фігуристку. Зрештою вона ухвалила рішення остаточно покинути США та перебратися до Москви.

"Поруч із Мишком я почувала себе дуже комфортно, спокійно. І одного разу чітко зрозуміла: з цим чоловіком я готова піти в нове життя з легкою душею. Звичайно, якби можна було відвезти Михайла до Штатів, я б почувала себе набагато впевненіше у завтрашньому дні. Розумієте, я закохана в Америку. І до зустрічі з Мишком у мене і в думках не було щось змінювати", – ділилася Грушина.

Грушина та Зеленський / Фото з відкритих джерел

Відзначимо, що пара одружилася у 2008 році. У тому ж році Грушина народила Зеленському доньку Софію, а у 2012 році у подружжя з'явилася донька Поліна.

Однак у 2014 році українська фігуристка розлучилася із ведучим, а дітей забрала з собою. Окрім того, вона залишилася жити у Москві.

Зазначимо, що Зеленський у 2018 році одружився з блогеркою Мілою Рубінчик. Також він почав судитися з Грушиною, аби домогтися участі у вихованні доньок, а також вирішити майнову суперечку з фігуристкою.

Проте у 2022 році, за три тижні до останнього засідання ведучий помер від інфаркту під час відпочинку у Домінікані. Місцеві лікарі були не в силах йому допомогти.

Де зараз та чим займається Грушина?

У 2020 році вона втретє одружилася – його обраницею став Ілля Рачков. Новий чоловік Грушиної не веде публічне життя, а його робота пов'язана із фінансами.

Грушина з родиною / Фото з інстаграму фігуристки

Відомо, що олімпійська призерка проживає у Москві, де працює тренером з фігурного катання. Також вона виховує дітей – її старша донька Софія займається синхронним плаванням та танцями, а молодша Поліна обрала художню гімнастику.

Відомо, що олімпійська призерка проживає у Москві, де працює тренером з фігурного катання. Також вона виховує дітей – її старша донька Софія займається синхронним плаванням та танцями, а молодша Поліна обрала художню гімнастику.