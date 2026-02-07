"Обираю сім'ю, а не медалі": легенда українського біатлону Олена Підгрушна завершує кар'єру
- Олена Підгрушна оголосила про завершення професійної кар'єри та проведе прощальну церемонію на весняному чемпіонаті України у Буковелі.
- Після народження дитини Підгрушна вирішила приділяти більше часу сім'ї, змінивши життєві пріоритети.
Біатлоністка Олена Підгрушна оголосила про завершення професійної спортивної кар'єри. Прощальну церемонію олімпійська чемпіонка проведе на весняному чемпіонаті України у Буковелі.
39-річна спортсменка – одна з найуспішніших біатлоністок в історії України. У коментарі "Факти ICTV" Підгрушна заявила, що після народження дитини змінилися її життєві пріоритети – тепер вона обирає сім'ю й прагне більше часу проводити з близькими.
Дивіться також Відмовилася від зміни громадянства та народила дитину: де та чим займається легендарна Підгрушна
Як Підгрушна прощатиметься з фанатами?
Біатлоністка запросила прихильників підтримати її на весняному чемпіонаті України у Буковелі, де разом з Вітою Семеренко вона проведе офіційну прощальну церемонію.
За інформацією biathlon.com.ua, Олена Підгрушна не брала участі в міжнародних змаганнях з березня 2023 року.
Кар’єра, яку пам'ятатимуть
Олена Підгрушна – багаторазова переможниця та призерка великих біатлонних стартів.
Серед її здобутків – олімпійське золото в естафеті на Іграх у Сочі 2014 (у складі жіночої естафетної команди України).
Підгрушна перемогла у спринті на чемпіонаті світу в Нове Место у 2013 році. В активі біатлоністки також дві срібні та три бронзові медалі на світових першостях.
Яскрава спадщина легенди українського біатлону
- Підгрушна тривалий час була одним з головних облич українського біатлону, залишивши помітний слід у міжнародному спорті. Її золота медаль у Сочі 2014 року стала однією з найяскравіших перемог у новітній історії збірної України.
- З 2014 року до квітня 2015 Підгрушна займала посаду заступниці Міністра молоді та спорту України.
- Попри завершення виступів як спортсменка, Підгрушна не виключає можливості залишитись у спорті в тренерській чи викладацькій ролі, щоб ділитися своїм досвідом із молодим поколінням.