"Выбираю семью, а не медали": легенда украинского биатлона Елена Пидгрушная завершает карьеру

Биатлонистка Елена Пидгрушная объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры. Прощальную церемонию олимпийская чемпионка проведет на весеннем чемпионате Украины в Буковеле.

39-летняя спортсменка – одна из самых успешных биатлонисток в истории Украины. В комментарии "Факты ICTV" Пидгрушная заявила, что после рождения ребенка изменились ее жизненные приоритеты – теперь она выбирает семью и стремится больше времени проводить с близкими.

Как Пидгрушная будет прощаться с фанатами?

Биатлонистка пригласила поклонников поддержать ее на весеннем чемпионате Украины в Буковеле, где вместе с Витой Семеренко она проведет официальную прощальную церемонию.

По информации biathlon.com.ua, Елена Пидгрушная не принимала участия в международных соревнованиях с марта 2023 года.

Карьера, которую будут помнить

Елена Пидгрушная – многократная победительница и призер крупных биатлонных стартов.

Среди ее достижений – олимпийское золото в эстафете на Играх в Сочи 2014 (в составе женской эстафетной команды Украины).

Пидгрушная победила в спринте на чемпионате мира в Нове Место в 2013 году. В активе биатлонистки также две серебряные и три бронзовые медали на мировых первенствах.

Яркое наследие легенды украинского биатлона