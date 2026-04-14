Біатлоністка Підгрушна встановила унікальний рекорд України

Олена Підгрушна встановила рекорд України з вишивки, створивши найбільшу кількість картин серед олімпійських чемпіонок. Досягнення зафіксували під час прощального вечора її кар’єри.

Легендарна українська біатлоністка продовжує дивувати вже після завершення виступів. Цього разу вона потрапила до Книги рекордів України завдяки своєму хобі, передає 24 Канал.

Що відомо про рекорд Підгрушної?

Біатлоністка встановила національний рекорд за найбільшою кількістю вишитих картин, створених олімпійською чемпіонкою. Йдеться про 27 робіт, які спортсменка виконала власноруч.

Досягнення зафіксували 28 березня під час вечора, присвяченого завершенню її професійної кар'єри. Про це Олена Підгрушна повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

Сама олімпійська чемпіонка наголосила, що вишивка для неї – це більше, ніж просто захоплення, адже вона допомагає відновлюватися та знаходити натхнення.

Новий етап після завершення кар'єри

Рекорд став символічним підсумком спортивного шляху титулованої біатлоністки та водночас відкрив нову сторінку в її житті.

Підгрушна завершила кар'єру у 2026 році, залишившись однією з найуспішніших українських біатлоністок. Вона є олімпійською чемпіонкою Сочі-2014 та багаторазовою призеркою світових першостей.

Тепер же спортсменка продовжує реалізовувати себе поза біатлоном, поєднуючи творчість із громадською діяльністю.

Головні спортивні досягнення Підгрушної