"Не знали, чи повернемося додому": Олена Підгрушна про перемогу в Сочі-2014

У 2014 році на Олімпійських іграх у Сочі збірна України з біатлону виграла золоту медаль у жіночій естафеті. У той час у Києві тривала Революція Гідності, а Росія розпочала окупацію Криму.

Багаторічна капітанка збірної Олена Підгрушна в коментарі oboz.ua. згадала, що, змагаючись у Росії, українські спортсмени не були впевнені, чи зможуть повернутися додому. Також спортсменка зазначила, що напередодні Олімпіади-2014 вони не були готові до російського вторгнення.

Що Підгрушна пригадала про перемогу на Олімпіаді в Сочі?

Спортсменка зазначила, що під час Олімпіади в Сочі-2014 вони взагалі не були готові до можливої війни і навіть не могли уявити початок вторгнення.

Вони спокійно виїхали з України приблизно в жовтні 2013 року, а під час Олімпіади навіть не знали, чи збережеться існування країни протягом кількох тижнів Ігор.

Після завершення змагань і повернення в Україну вона відчула полегшення, маючи змогу побачити свій дім.

Підгрушна зазначила, що українським спортсменам складно готуватися до змагань через небезпеку для їхніх домівок, що створює додатковий психологічний тиск. Водночас їхні рекордні досягнення та ліцензії цього сезону підтверджують високий рівень українського спорту.

Олімпійська чемпіонка сказала, що під час виступів на дистанції вона відчувала себе не просто спортсменкою, а втіленням країни, і біжала як уся Україна. Найсильніше це відчуття проявилося під час естафети на Олімпіаді в Сочі-2014, коли вони боролися за медаль.

Про українське "золото" у Сочі