Багаторічна капітанка збірної Олена Підгрушна в коментарі oboz.ua. згадала, що, змагаючись у Росії, українські спортсмени не були впевнені, чи зможуть повернутися додому. Також спортсменка зазначила, що напередодні Олімпіади-2014 вони не були готові до російського вторгнення.
Що Підгрушна пригадала про перемогу на Олімпіаді в Сочі?
Спортсменка зазначила, що під час Олімпіади в Сочі-2014 вони взагалі не були готові до можливої війни і навіть не могли уявити початок вторгнення.
Вони спокійно виїхали з України приблизно в жовтні 2013 року, а під час Олімпіади навіть не знали, чи збережеться існування країни протягом кількох тижнів Ігор.
Після завершення змагань і повернення в Україну вона відчула полегшення, маючи змогу побачити свій дім.
Підгрушна зазначила, що українським спортсменам складно готуватися до змагань через небезпеку для їхніх домівок, що створює додатковий психологічний тиск. Водночас їхні рекордні досягнення та ліцензії цього сезону підтверджують високий рівень українського спорту.
Олімпійська чемпіонка сказала, що під час виступів на дистанції вона відчувала себе не просто спортсменкою, а втіленням країни, і біжала як уся Україна. Найсильніше це відчуття проявилося під час естафети на Олімпіаді в Сочі-2014, коли вони боролися за медаль.
Про українське "золото" у Сочі
Жіноча збірна України з біатлону здобула золоту медаль на Зимових Олімпійських іграх 2014 року в Сочі в естафеті 4×6 км.
21 лютого українські біатлоністки сестри Семеренко, Джима та Підгрушна виграли друге олімпійське "золото" для незалежної України, випередивши Росію та Норвегію, і присвятили його народу під час Майдану, повідомляє "Чемпіон".
За всю історію виступів незалежної України на зимових Олімпійських іграх у біатлоні здобуто п'ять медалей.
Після Олімпіади Віта Семеренко продовжила виступи, Валентина завершила кар'єру після 2022 року, Юлія Джима лишилася лідером збірної, а Олена Підгрушна тимчасово залишила спорт, працювала в Міністерстві молоді та спорту та нині служить у війську.