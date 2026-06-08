Як зазначається у повідомленні ФФУ, понад десять років вона працювала зі збірною командою України. Вона демонструвала високий професіоналізм, глибокі знання у сфері спортивної медицини та щиру відданість своїй справі.

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Що написала федерація про Агеєнко?

Колеги та спортсмени відзначають, що Ольга Миколаївна була уважним і чуйним лікарем, який завжди знаходив час не лише для фахової допомоги, а й для підтримки добрим словом і порадою.

У федерації підкреслюють, що в пам'яті команди вона залишиться як висококласний фахівець і світла людина. Також повідомляється, що Ольга Миколаївна була люблячою дружиною, турботливою мамою та бабусею.

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Федерація фехтування України висловила щирі співчуття родині та близьким покійної, зазначивши, що розділяє біль втрати.

Які втрати були в українському спорті?

24 квітня відійшов у вічність заслужений тренер України з баскетболу Ігор Овсянников – багаторічний наставник БК Дніпро, який присвятив життя вихованню молодих спортсменів і підготував не одне покоління баскетболістів.

Наступного дня, 25 квітня, померла заслужена тренерка України з легкої атлетики Валентина Коваленко з Білої Церкви, яка підготувала десять майстрів спорту та виховала спортсменів міжнародного рівня.

12 травня на 92-му році життя пішов із життя легендарний український тренер з боксу Михайло Мацих, серед вихованців якого були брати Клички та Аліна Шатернікова.

В ніч на 14 травня під час масованого російського ракетного удару по Києву загинув 30-річний хокеїст і флорболіст Юрій Орлов. Ракета влучила в житловий будинок спортсмена, повністю зруйнувавши під'їзд.