Померла лікарка національної збірної України з фехтування

Федерація фехтування України сповістила про раптову смерть Ольги Агеєнко. Вона обіймала посаду лікарки національної збірної команди.

Як зазначається у повідомленні ФФУ, понад десять років вона працювала зі збірною командою України. Вона демонструвала високий професіоналізм, глибокі знання у сфері спортивної медицини та щиру відданість своїй справі.

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Що написала федерація про Агеєнко?

Колеги та спортсмени відзначають, що Ольга Миколаївна була уважним і чуйним лікарем, який завжди знаходив час не лише для фахової допомоги, а й для підтримки добрим словом і порадою.

У федерації підкреслюють, що в пам'яті команди вона залишиться як висококласний фахівець і світла людина. Також повідомляється, що Ольга Миколаївна була люблячою дружиною, турботливою мамою та бабусею.

Федерація фехтування України висловила щирі співчуття родині та близьким покійної, зазначивши, що розділяє біль втрати.

Які втрати були в українському спорті?

24 квітня відійшов у вічність заслужений тренер України з баскетболу Ігор Овсянников – багаторічний наставник БК Дніпро, який присвятив життя вихованню молодих спортсменів і підготував не одне покоління баскетболістів.

Наступного дня, 25 квітня, померла заслужена тренерка України з легкої атлетики Валентина Коваленко з Білої Церкви, яка підготувала десять майстрів спорту та виховала спортсменів міжнародного рівня.

12 травня на 92-му році життя пішов із життя легендарний український тренер з боксу Михайло Мацих, серед вихованців якого були брати Клички та Аліна Шатернікова.

В ніч на 14 травня під час масованого російського ракетного удару по Києву загинув 30-річний хокеїст і флорболіст Юрій Орлов. Ракета влучила в житловий будинок спортсмена, повністю зруйнувавши під'їзд.