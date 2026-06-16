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Sport News 24 Інші види спорту Ольга Харлан вперше стала мамою: як назвали дитину олімпійської чемпіонки
16 червня, 10:52
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Ольга Харлан вперше стала мамою: як назвали дитину олімпійської чемпіонки

Андрій Олійник

Спортивна пара українки Ольги Харлан та італійця Луїджі Самеле оголосили про народження першої дитини. Через вагітність фехтувальниця призупинила свою успішну кар'єру.

Харлан вперше стала мамою у віці 35 років, а щаслива дата для новоспечених батьків настала 14 червня. Вони підібрали для первістка дуже оригінальне ім'я, про що спортсменка розповіла у своєму інстаграмі.

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Що відомо про народження дитини Харлан?

Олімпійська чемпіонка не ділилася подробицями пологів, а лише зазначила, що у неділю в них з Луїджі Самеле народилася дівчинка. Доньку двох видатних фехтувальників вирішили назвати більш на італійським манер і незвично для українців – Аріанна.

"Мама і тато люблять тебе більше, ніж що завгодно", – зворушливо підписала інстаграм-пост Харлан.

Які досягнення має Ольга Харлан?

Уродженка Миколаєва є володаркою шести олімпійських нагород – це рекорд серед усіх українських спортсменів епохи після здобуття незалежності.

У Пекіні-2008 та Парижі-2024 Харлан тріумфувала разом з партнерками у командній шаблі, а також мала командне срібло Ріо-де-Жанейро-2016. На трьох Олімпіадах в індивідуальних змаганнях Ольга виборювала бронзові нагороди. 

Харлан має шість золотих медалей чемпіонатів світу, а загалом аж 14 нагород планетарної першості. Двічі вона тріумфувала на Європейських іграх, а кількість медалей чемпіонату Європи перевищила 20.

За видатні спортивні досягнення і чітку проукраїнську громадянську позицію Ольга Харлан нагороджена Орденом Свободи України і званням Національної легенди.

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