Ольга Харлан вперше стала мамою: як назвали дитину олімпійської чемпіонки

Спортивна пара українки Ольги Харлан та італійця Луїджі Самеле оголосили про народження першої дитини. Через вагітність фехтувальниця призупинила свою успішну кар'єру.

Харлан вперше стала мамою у віці 35 років, а щаслива дата для новоспечених батьків настала 14 червня. Вони підібрали для первістка дуже оригінальне ім'я, про що спортсменка розповіла у своєму інстаграмі.

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Що відомо про народження дитини Харлан?

Олімпійська чемпіонка не ділилася подробицями пологів, а лише зазначила, що у неділю в них з Луїджі Самеле народилася дівчинка. Доньку двох видатних фехтувальників вирішили назвати більш на італійським манер і незвично для українців – Аріанна.

"Мама і тато люблять тебе більше, ніж що завгодно", – зворушливо підписала інстаграм-пост Харлан.

Які досягнення має Ольга Харлан?

Уродженка Миколаєва є володаркою шести олімпійських нагород – це рекорд серед усіх українських спортсменів епохи після здобуття незалежності.

У Пекіні-2008 та Парижі-2024 Харлан тріумфувала разом з партнерками у командній шаблі, а також мала командне срібло Ріо-де-Жанейро-2016. На трьох Олімпіадах в індивідуальних змаганнях Ольга виборювала бронзові нагороди.

Харлан має шість золотих медалей чемпіонатів світу, а загалом аж 14 нагород планетарної першості. Двічі вона тріумфувала на Європейських іграх, а кількість медалей чемпіонату Європи перевищила 20.

За видатні спортивні досягнення і чітку проукраїнську громадянську позицію Ольга Харлан нагороджена Орденом Свободи України і званням Національної легенди.