Ольга Харлан оголосила про вагітність від італійського нареченого

Фехтувальниця Ольга Харлан є однією з найбільш успішних спортсменок в історії України. Правда, схоже, що найближчим часом дівчина поставить кар'єру на паузу.

Спортсменка оголосила про цікаву новину у себе на сторінці в інстаграм. Ольга зняла відео разом зі своїм нареченим Луїджі Самеле.

Що сталось у Харлан?

Як стало зрозуміло з поста, Харлан оголосила про свою вагітність. Фехтувальниця погладила свій живіт, після чого поцілувала свою другу половинку.

"Найкращий розділ скоро почнеться", – підписала пост Харлан. Тож найближчим часом 35-річну спортсменку не варто очікувати на міжнародних змаганнях.

Харлан повідомляє про вагітність: дивитися відео

Що відомо про стосунки Харлан та Самеле?

Відзначимо, що Ольга та Луїджі почали зустрічатися ще у 2019 році. До цього українка вже мала шлюб із призером чемпіонатів світу та Європи Дмитром Бойком.

Із ним Харлан провела чотири роки разом. Луїджі Самеле також є фехтувальником, який вигравав чемпіонати Європи та був призером на чемпіонаті світу.

У 2012 році італієць здобув "бронзу" на Олімпійських іграх. У 2024-му Самеле зробив Харлан пропозицію, але зі святкуванням весілля поки не квапляться. Про це вона розповіла під час шоу "Хто знає?" на Новому каналі.

Що відомо про Ольгу Харлан?