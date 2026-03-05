Укр Рус
5 березня, 15:42
2

Олімпійська чемпіонка Харлан зробила заяву про хвилюючий час у житті

Микола Брежицький
Основні тези
  • Ольга Харлан поділилася фотографіями під час вагітності, підкреслюючи особливий період у своєму житті.
  • Батьком майбутньої дитини є італійський шабліст Луїджі Самеле, з яким Ольга заручилася у вересні 2024 року.

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан показала нові фото під час вагітності. Спортсменка позувала у чорній обтислій сукні, яка підкреслила її округлий животик.

Українська фехтувальниця поділилася атмосферною фотосесією на своїй сторінці в інстаграмі. Харлан продемонструвала ніжний образ, акцентувавши увагу на особливому періоді свого життя.

Як змінилася Харлан?

Ольга Харлан опублікувала серію світлин, на яких постала у лаконічній чорній сукні, що підкреслює її фігуру та помітно округлий животик. На фото спортсменка ніжно обіймає живіт і позує перед камерою у мінімалістичному образі.

У підписі до кадрів майбутня мама зізналася, що переживає особливий період. За словами фехтувальниці, це один із найпрекрасніших і водночас хвилюючих етапів у її житті.

Хто батько дитини?

Дитину Ольга Харлан чекає від свого нареченого – 38-річного італійського шабліста Луїджі Самеле. 

Спортсмен є призером Олімпійських ігор і багаторазовим чемпіоном Європи з фехтування.

З батьком майбутньої дитини Харлан ще не одружена, а заручилися вони у вересні 2024. Рік тому вона казала, що хоче весілля з українськими традиціями. 

Спортивні досягнення Ольги Харлан

  • 35-річна фехтувальниця є однією з найуспішніших спортсменок в історії українського спорту.

  • Вона – дворазова олімпійська чемпіонка, шестиразова чемпіонка світу та багаторазова чемпіонка Європи, а також рекордсменка України за кількістю олімпійських медалей.