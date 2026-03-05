Олімпійська чемпіонка Харлан зробила заяву про хвилюючий час у житті
- Ольга Харлан поділилася фотографіями під час вагітності, підкреслюючи особливий період у своєму житті.
- Батьком майбутньої дитини є італійський шабліст Луїджі Самеле, з яким Ольга заручилася у вересні 2024 року.
Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан показала нові фото під час вагітності. Спортсменка позувала у чорній обтислій сукні, яка підкреслила її округлий животик.
Українська фехтувальниця поділилася атмосферною фотосесією на своїй сторінці в інстаграмі. Харлан продемонструвала ніжний образ, акцентувавши увагу на особливому періоді свого життя.
Дивіться також Секс на Олімпіаді та кохання з Італії: топ 10 цікавих фактів про Ольгу Харлан
Як змінилася Харлан?
Ольга Харлан опублікувала серію світлин, на яких постала у лаконічній чорній сукні, що підкреслює її фігуру та помітно округлий животик. На фото спортсменка ніжно обіймає живіт і позує перед камерою у мінімалістичному образі.
У підписі до кадрів майбутня мама зізналася, що переживає особливий період. За словами фехтувальниці, це один із найпрекрасніших і водночас хвилюючих етапів у її житті.
Хто батько дитини?
Дитину Ольга Харлан чекає від свого нареченого – 38-річного італійського шабліста Луїджі Самеле.
Спортсмен є призером Олімпійських ігор і багаторазовим чемпіоном Європи з фехтування.
З батьком майбутньої дитини Харлан ще не одружена, а заручилися вони у вересні 2024. Рік тому вона казала, що хоче весілля з українськими традиціями.
Спортивні досягнення Ольги Харлан
35-річна фехтувальниця є однією з найуспішніших спортсменок в історії українського спорту.
Вона – дворазова олімпійська чемпіонка, шестиразова чемпіонка світу та багаторазова чемпіонка Європи, а також рекордсменка України за кількістю олімпійських медалей.