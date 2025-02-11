Багаторазова чемпіонка Європи та світу з сумо Ольга Давидко після захоплення Росією Криму перейшла на сторону ворога. Вона не тільки обрала збірну ворожої держави, але й після 24 лютого 2022 року активно допомагала загарбницькій армії, пише 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

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Ексукраїнку засудили за підтримку загарбників

Колишню українську спортсменку з Криму Ольгу Давидко визнали винною у пособництві державі-агресору. Зрадницю заочно засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори Автономної Республіки Крим довели в суді її провину. У 2023 році Давидко організувала волонтерський рух у Криму. Вона збирала кошти, які йшли на закупівлю дизельних генераторів, рацій, тепловізорів та інших ресурсів для російських військовослужбовців, які вели бойові дії на території України, в тому числі у Бахмуті.

"Волонтерка" у соціальних мережах поширювала інформацію про збори та публікувала звіти використаних коштів.

Засуджену колаборантку активно залучали російські пропагандисти. Вона поширювала проросійські наративи в інформаційний простір Криму. Колишня українка заявляла про необхідність допомоги російській армії у проведенні так званої "сво" та "захисту півострова від ЗСУ",

Що відомо про Давидко