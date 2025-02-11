Многократная чемпионка Европы и мира по сумо Ольга Давидко после захвата Россией Крыма перешла на сторону врага. Она не только выбрала сборную вражеского государства, но и после 24 февраля 2022 года активно помогала захватнической армии, пишет 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

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Экс-украинку осудили за поддержку захватчиков

Бывшую украинскую спортсменку из Крыма Ольгу Давидко признали виновной в пособничестве государству-агрессору. Предательницу заочно приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуроры Автономной Республики Крым доказали в суде ее вину. В 2023 году Давыдко организовала волонтерское движение в Крыму. Она собирала средства, которые шли на закупку дизельных генераторов, раций, тепловизоров и других ресурсов для российских военнослужащих, которые вели боевые действия на территории Украины, в том числе в Бахмуте.

"Волонтер" в социальных сетях распространяла информацию о сборах и публиковала отчеты использованных средств.

Осужденную коллаборационистку активно привлекали российские пропагандисты. Она распространяла пророссийские нарративы в информационное пространство Крыма. Бывшая украинка заявляла о необходимости помощи российской армии в проведении так называемой "сво" и "защиты полуострова от ВСУ",

Что известно о Давыдко