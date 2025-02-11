Збирала кошти для російської армії: зрадницю спортсменку з Криму засудили до 12 років
- Колишню українську спортсменку з Криму Ольгу Давидко засудили до 12 років позбавлення волі за пособництво державі-агресору, збір коштів для російської армії.
- Давидко організувала волонтерський рух у Криму для підтримки російських військовослужбовців, а також поширювала проросійські наративи в інформаційний простір.
Колишня українська спортсменка Ольга Давидко активно допомагала російській загарбницькій армії. Титулована чемпіонка з сумо отримала заслужене покарання.
Багаторазова чемпіонка Європи та світу з сумо Ольга Давидко після захоплення Росією Криму перейшла на сторону ворога. Вона не тільки обрала збірну ворожої держави, але й після 24 лютого 2022 року активно допомагала загарбницькій армії, пише 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
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Ексукраїнку засудили за підтримку загарбників
Колишню українську спортсменку з Криму Ольгу Давидко визнали винною у пособництві державі-агресору. Зрадницю заочно засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Прокурори Автономної Республіки Крим довели в суді її провину. У 2023 році Давидко організувала волонтерський рух у Криму. Вона збирала кошти, які йшли на закупівлю дизельних генераторів, рацій, тепловізорів та інших ресурсів для російських військовослужбовців, які вели бойові дії на території України, в тому числі у Бахмуті.
"Волонтерка" у соціальних мережах поширювала інформацію про збори та публікувала звіти використаних коштів.
Засуджену колаборантку активно залучали російські пропагандисти. Вона поширювала проросійські наративи в інформаційний простір Криму. Колишня українка заявляла про необхідність допомоги російській армії у проведенні так званої "сво" та "захисту півострова від ЗСУ",
Що відомо про Давидко
- Ольга Давидко народилася у Криму. Вона з червоним дипломом закінчила Харківський національний автомобільно-дорожній університет у 2007 році.
- Давидко стала першою в історії України чемпіонкою світу з сумо. Її привів у спорт та зробив успішною атлеткою заслужений тренер України Сергій Коробко.
- У 2016 році вона почала виступати на змаганнях за збірну Росії.