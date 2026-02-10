"Рішення, яке розбиває серце": МОК заборонив шолом Гераскевича з фото загиблих спортсменів

МОК заборонив Владиславу Гераскевичу виступати на зимовій Олімпіаді у його шоломі. А все через те, що український скелетоніст розмістив там світлини спортсменів, які загинули під час російського вторгнення.

Про це 27-річний атлет повідомив у своєму інстаграмі. 24 Канал розповідає, що відомо на цей момент.

Чи зможе Гераскевич виступити у шоломі з фото вбитих Росією українських спортсменів?

Для своїх виступів на Олімпіаді 2026 року скелетоніст з України Владислав Гераскевич підготував шолом, на якому зображені понад 20 вбитих Росією під час вторгнення українських атлетів. У цьому шоломі Владислав уже встиг провести перші тренування.

Раніше спортсмен зауважував, що з МОК (Міжнародним олімпійським комітетом) через це можуть виникнути проблеми. А згодом цього ж дня, 9 лютого, опублікував в інстаграмі відео, де розповів, що МОК таки заборонив брати цей шолом на змагання.

Рішення, яке просто розбиває серце. Відчуття, що МОК зраджує тих спортсменів, які були частиною олімпійського руху, не даючи можливості вшанувати їх на спортивній арені, куди ці спортсмени більше ніколи не зможуть вийти,

– написав Гераскевич.

Він також звернув увагу на подвійні стандарти Міжнародного олімпійського комітету. До прикладу, італійський сноубордист Роланд Фішналлер виступив у кваліфікації з російським прапором на шоломі, але МОК не відреагував.

Гераскевич розповів, яка ситуація зі ставленням МОК до зображень вбитих Росією спортсменів на його шоломі: дивіться відео heraskevychvladyslav

Як на скандал відреагував президент Зеленський?

Українська сторона офіційно звертатиметься до МОК та боротиметься за право Гераскевича змагатися саме у цьому шоломі. Президент України Володимир Зеленський вже підтримав спортсмена.

Дякую Владиславу Гераскевичу за те, що нагадує світові ціну нашої боротьби. Ця правда не може бути незручною, недоречною чи називатися "політичною акцією на спортивних змаганнях". Це нагадування всьому світу про те, що таке сучасна Росія,

– зазначив глава держави.​

Зауважимо, що для Владислава Гераскевича це третя Олімпіада у кар'єрі. Його перший змагальний старт у 2026 році розпочнеться 12 лютого о 10:30 за Києвом.

Що варто знати про контекст інциденту із шоломом Гераскевича?