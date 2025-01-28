Олімпіакос визначився з долею Романа Яремчука: форвардом збірної України цікавляться в Серії А

Тренер грецького клубу вирішив дати нападнику ще один шанс. За останні півроку Яремчук не зміг завоювати місце в основі пірейців.

Українські футболісти користуються попитом на трансферному ринку взимку. До прикладу, Данило Сікан став гравцем Трабзонспора, а Назарій Русин перебрався у Хайдук.

До теми Яремчук може змінити клубну прописку: ним зацікавився аутсайдер Серії А

В Яремчука вірять

Також близький до зміни клубної прописки і Роман Яремчук. Форвард збірної України отримує зовсім мало ігрового часу в Олімпіакосі, тому розглядає альтернативні варіанти для продовження кар'єри.

У ЗМІ пишуть про інтерес італійської Венеції до 29-річного нападника. Втім як повідомляє 24 Канал з посиланням на sport24.gr, тренер греків Хосе Луїс Менділібар готовий дати Яремчуку другий шанс.

Іспанець залишився задоволеним від гри Романа в останніх матчах, тому збирається надавати йому більше ігрового часу. При цьому сам клуб не планує силою утримувати українця.

Читайте також Український клуб продав 18-річного призера Євро-2024 в Серію А

В разі надходження пропозиції по Яремчуку Олімпіакос дасть йому можливість самому обирати, де продовжити свою кар'єру. Контракт нападника з пірейцями розрахований до 2028 року.

Нагадаємо, що форвард перебрався в Олімпіакос влітку 2024 року з Брюгге за два мільйони євро. У 17 матчах за греків Яремчук забив два голи. У чемпіонаті Греції його команда лідирує з чотириочковим відривом від переслідувачів.