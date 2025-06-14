Австралійського олімпійця Раяна Хіта дискваліфікували після оприлюднення відео, на якому він неодноразово б’є коня батогом. Кінна асоціація Австралії визнала його дії неприйнятними та порушенням етичних норм, пише 24 канал з посиланням на BBC.

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Скандал зі старим відео

Нещодавно в мережі з’явилося відео, якому, за словами самого Хіта, близько двох років. На кадрах видно, як він близько 40 разів б’є коня батогом. У відповідь Раян опублікував заяву, в якій запевнив, що діяв "в інтересах тварини".

Разом зі зверненням австралійський спортсмен оприлюднив нове відео з конем на ім’я Ніко, у якому заявив, що тварина живе у люблячій, конкурентоспроможній родині та має захопливе майбутнє. Він також стверджує, що скандальне відео поширив "незадоволений колишній співробітник".

Кінна асоціація Австралії тимчасово призупинила його членство, зазначивши, що триває ретельне розслідування щодо цього інциденту, а також організація отримала офіційну скаргу пов'язану з цією ситуацією. В офіційній заяві підкреслюється, що EA серйозно ставиться до добробуту тварин.

Сьогодні вдень Австралійська кінна асоціація тимчасово призупинила членство цієї особи в Equestrian Australia, а також її права, привілеї та переваги, пов’язані з її членством,

– йдеться в заяві організації.

Відзначимо, що 66-річний Раян Хіт представляв Австралію на Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні у кінному спорті.