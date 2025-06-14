Австралийского олимпийца Райана Хита дисквалифицировали после обнародования видео, на котором он неоднократно бьет лошадь кнутом. Конная ассоциация Австралии признала его действия неприемлемыми и нарушением этических норм, пишет 24 канал со ссылкой на BBC.

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Скандал со старым видео

Недавно в сети появилось видео, которому, по словам самого Хита, около двух лет. На кадрах видно, как он около 40 раз бьет лошадь кнутом. В ответ Райан опубликовал заявление, в котором заверил, что действовал "в интересах животного".

Вместе с обращением австралийский спортсмен обнародовал новое видео с лошадью по имени Нико, в котором заявил, что животное живет в любящей, конкурентоспособной семье и имеет увлекательное будущее. Он также утверждает, что скандальное видео распространил "недовольный бывший сотрудник".

Конная ассоциация Австралии временно приостановила его членство, отметив, что продолжается тщательное расследование этого инцидента, а также организация получила официальную жалобу связанную с этой ситуацией. В официальном заявлении подчеркивается, что EA серьезно относится к благополучию животных.

Сегодня днем Австралийская конная ассоциация временно приостановила членство этого лица в Equestrian Australia, а также ее права, привилегии и преимущества, связанные с ее членством,

– говорится в заявлении организации.

Отметим, что 66-летний Райан Хит представлял Австралию на Олимпийских играх 2008 года в Пекине в конном спорте.