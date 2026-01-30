Жодного на Зимових іграх: хто з українців ставав багаторазовим чемпіоном Олімпіади

За всю історію незалежності України 47 спортсменів здобули звання олімпійського чемпіона. Лише п'ятеро з них спромоглися зробити це кілька разів.

Їхня доля склалася по-різному: хтось ще не завершив кар'єру і здатен потішити нас новими здобутками, хтось тренує нове покоління. Але є і ті, хто втратив олімпійську славу, промінявши її на титул зрадника. 24 Канал розповідає про наших мультичемпіонів.

Хто з українців стали олімпійськими чемпіонами кілька разів?

Рекордсменкою за кількістю золотих нагород залишається Яна Клочкова. В активі плавчині 4 найвищі нагороди – дві на Олімпійських іграх 2000 року у Сіднеї і ще дві на Іграх-2004 в Афінах. Її коронні дистанції – 200 та 400 метрів комплексом.

На жаль, "золота рибка" виявилася виконувачкою бажань ворогів України. Після початку повномасштабного вторгнення вона не засудила Росію, а у 2023 році блогер Слава Дьомін розповів, що Клочкова перебуває в окупованому Криму. Зрештою у грудні 2025 року Президент Володимир Зеленський позбавив її державних виплат.



Яна Клочкова / фото із соцмереж

Боксер Василь Ломаченко також має в Україні нині далеко не найліпшу репутацію. Хоча спортивний талант уродженця Білгорода-Дністровського не можна не визнавати.

Йому не було рівних на Олімпіаді-2008 у Пекіні та Іграх 2012 року в Лондоні. Та й профі-кар'єра Ломи була досить яскравою, хоча й набагато менш успішною, ніж в Олександра Усика. Подейкують, що Ломаченко відверто заздрить своєму товаришеві і через це припинив спілкування і загалом став досить відлюдькуватим.

На відміну від своїх колег, Лілія Подкопаєва має свідому громадянську позицію і не боялася говорити про російське вторгнення правду.

З усієї п'ятірки наших мультичемпіонів саме Подкопаєвій вдалося першою виграти одразу дві золоті нагороди. Сталося це на Олімпійських іграх в Атланті у 1996 році. Гімнастка стала найкращою в абсолютній першості, а також вільних вправах.

Зараз Подкопаєва активно просуває спорт і виховує доньку, яка теж займається гімнастикою.



Лілія Подкопаєва зі своїми нагородами / фото із Вікіпедії

Фехтувальниця Ольга Харлан досі не завершила свою блискучу кар'єру – і прощатися з її виступами точно не хотілося б. Уродженка Миколаєва офіційно – найбільш титулована українська спортсменка на Олімпійських іграх. В її доробку – аж шість медалей.

Дві з них золоті, і обидві – у командних змаганнях в шаблі. Тріумфальними для Ольги та її партнерок стали Ігри у Пекіні 2008 року та свіжа в пам'яті паризька Олімпіада-2024.

Золота олімпійська команда України у шаблі в Парижі-2024 / фото Getty Images

Веслувальник Юрій Чебан свої медалі найвищого ґатунку здобув на Олімпійських іграх у Лондоні у 2012 році та у Ріо-2016. Обидва рази він був найшвидшим у змаганнях каное-одиночок на дистанції 200 метрів.

Зараз Чебан – головний тренер збірної України, який вже має вихованицю-призерку Олімпіади: Анастасія Четверікова здобула срібло у Токіо.

На жаль, на Зимових олімпійських іграх мультичемпіонів в нас поки немає. Сподіваємося, це виправлять змагання, які стартують за тиждень.

