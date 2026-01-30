Велика крадіжка: місце ірландки на Олімпіаді у санному спорті віддали "нейтральній" росіянці
- Ельза Десмонд з Ірландії втратила ліцензію на участь в Олімпійських іграх через передачу її "нейтральній" російській спортсменці.
- Ірландська саночниця намагається відстояти своє право через суд.
Ельза Десмонд з Ірландії мала взяти участь у своїх других Олімпійських іграх, але її ліцензію віддали представниці країни-агресора. Спортсменка намагається шукати справедливості у суді.
Ірландка фактично створила у своїй країни федерацію і вкладала власні кошти у розвиток спорту. А чиновники залишили її за бортом головних змагань, віддавши перевагу "нейтральній" росіянці, пише ESPN.
Що сталося з розподілом місць на Олімпіаді?
У Мілані та Кортіні в одиночному заїзді саночниць виступлять 25 спортсменок. Спершу ірландка Ельза Десмонд мала потрапити до їхньої когорти. Але ледь не останньої миті Міжнародна федерація санного спорту перерозподілила квоти і замість Десмонд надала право участі в Олімпіаді Дар'ї Олесик.
З таким обурливим рішенням представниця Ірландії миритися не збирається: вона подала позов до Спортивного арбітражного суду в Лозанні. Часу у Десмонд дуже мало: змагання у санному спорті стартують 7 лютого, на наступний день після церемонії відкриття Ігор.
Скільки росіян буде на Олімпійських іграх?
- Міжнародний олімпійський комітет на своєму сайті повідомив про допущення до Олімпіади в Італії 13 "нейтральних" представників країни-агресора. Олесик, яка відібрала ліцензію в ірландки, входить до цього переліку.
- Також ліцензії на головні зимові змагання чотириріччя отримали 7 громадян Білорусі.
- Чотири роки тому у Пекіні виступали понад 200 росіян, тож ситуація поліпшилася. Але Україна та низка країн-партнерів закликали МОК узагалі не дозволяти росіянам та білорусам виступати на міжнародній арені.