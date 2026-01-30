Ірландка фактично створила у своїй країни федерацію і вкладала власні кошти у розвиток спорту. А чиновники залишили її за бортом головних змагань, віддавши перевагу "нейтральній" росіянці, пише ESPN.

Що сталося з розподілом місць на Олімпіаді?

У Мілані та Кортіні в одиночному заїзді саночниць виступлять 25 спортсменок. Спершу ірландка Ельза Десмонд мала потрапити до їхньої когорти. Але ледь не останньої миті Міжнародна федерація санного спорту перерозподілила квоти і замість Десмонд надала право участі в Олімпіаді Дар'ї Олесик.

З таким обурливим рішенням представниця Ірландії миритися не збирається: вона подала позов до Спортивного арбітражного суду в Лозанні. Часу у Десмонд дуже мало: змагання у санному спорті стартують 7 лютого, на наступний день після церемонії відкриття Ігор.

Скільки росіян буде на Олімпійських іграх?