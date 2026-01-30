Ирландка фактически создала в своей стране федерацию и вкладывала собственные средства в развитие спорта. А чиновники оставили ее за бортом главных соревнований, отдав предпочтение "нейтральной" россиянке, пишет ESPN.
Что произошло с распределением мест на Олимпиаде?
В Милане и Кортине в одиночном заезде саночниц выступят 25 спортсменок. Сначала ирландка Эльза Десмонд должна была попасть в их когорту. Но едва ли не в последний момент Международная федерация санного спорта перераспределила квоты и вместо Десмонд предоставила право участия в Олимпиаде Дарье Олесик.
С таким возмутительным решением представительница Ирландии мириться не собирается: она подала иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Времени у Десмонд очень мало: соревнования в санном спорте стартуют 7 февраля, на следующий день после церемоних открытия Игр.
Сколько россиян будет на Олимпийских играх?
- Международный олимпийский комитет на своем сайте сообщил о допуске к Олимпиаде в Италии 13 "нейтральных" представителей страны-агрессора. Олесик, которая отобрала лицензию у ирландки, входит в этот перечень.
- Также лицензии на главные зимние соревнования четырехлетия получили 7 граждан Беларуси.
- Четыре года назад в Пекине выступали более 200 россиян, поэтому ситуация улучшилась. Но Украина и ряд стран-партнеров призвали МОК вообще не позволять россиянам и белорусам выступать на международной арене.