Ирландка фактически создала в своей стране федерацию и вкладывала собственные средства в развитие спорта. А чиновники оставили ее за бортом главных соревнований, отдав предпочтение "нейтральной" россиянке, пишет ESPN.

Что произошло с распределением мест на Олимпиаде?

В Милане и Кортине в одиночном заезде саночниц выступят 25 спортсменок. Сначала ирландка Эльза Десмонд должна была попасть в их когорту. Но едва ли не в последний момент Международная федерация санного спорта перераспределила квоты и вместо Десмонд предоставила право участия в Олимпиаде Дарье Олесик.

С таким возмутительным решением представительница Ирландии мириться не собирается: она подала иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Времени у Десмонд очень мало: соревнования в санном спорте стартуют 7 февраля, на следующий день после церемоних открытия Игр.

Сколько россиян будет на Олимпийских играх?