Мало хто знає, що спортсменка з Дніпра здобула перше "золото" Олімпіади в історії України
- На Олімпійських іграх 1994 року в Ліллегаммері Оксана Баюл стала першою олімпійською чемпіонкою незалежної України, завоювавши "золото" у фігурному катанні.
- Фінальний результат змагань визначив голос німецького судді, що дав Баюл вищу оцінку за артистизм, ніж її суперниці Ненсі Керріган.
У п'ятницю, 6 лютого, розпочнуться Зимові Олімпійські ігри 2026 року та триватимуть до 22 лютого. Довгоочікувані змагання відбудуться в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.
Україна завжди мала видатних спортсменів, які прославляли її на міжнародній арені, зокрема на Іграх. Хто став першим олімпійський чемпіоном з моменту проголошення незалежності нашої країни – розповідає 24 канал.
Хто став першим чемпіоном Олімпіади від України?
На Олімпійські ігри 1994 року у норвезький Ліллегаммер вирушила 16-річна Оксана Баюл, хоча зізнавлася, що планувала брати участь на турнірі лише у 1998 році у Нагано (Японія). Вона вирушила на змагання через те, що після розпаду СРСР знадобився кандидат на Ігри-1994.
На відкритті Баюл не було, адже її тренерка Галина Змієвська не відпустила спортсменку через те, що була температура мінус 24 градуси, а теплий комплект форми для збірної України так і не прибув.
У перші дні змагань українська фігуристка продемонструвала одну з найкращих коротких програм в історії цього виду спорту. Проте подальша участь уродженки Дніпра була під загрозою, оскільки на одному з тренуваннь вона зіштовхнулася з німкенею Танею Шевченко.
Зрештою Баюл змогла продовжити виступити та 25 лютого 1994 року принесла Україні першу в історії олімпійську медаль, завоюваши "золото". Спортсменка згадувала свій переможний виступ.
Коли виїхала на останній потрійний стрибок, бачу – тренери мені кричать: «Дурочка, стрибай на каскад. Тобі потрібен каскад!!!» Я роблю дві перебіжки, стрибаю подвійний аксель і «приліпляю» якийсь маленький незрозумілий стрибок. Ось тільки виїхала, і зіграли останні акорди музики,
– цитує Баюл НОК України в Одеській області.
Фінальний результат змагань вирішив голос німецького судді Яна Хоффмана, який за артистизм поставив Ненсі Керріган 5,8 бала, а Баюл отримала на одну десяту більше, ставши чемпіонкою Олімпіади-1994.
Переможний виступ Баюл: дивіться відео
Де зараз та чим займається Баюл?
Баюл після перемоги на Олімпійських іграх 1994 року вирушила у Лас-Вегас, де залишилася працювати за контрактом. Вона стала улюбленицею місцевої публіку, здобувши шалену популярність.
У 1997 році вона потрапила у жахливу аварію, зламавши ребра, після того, як її "Мерседес" врізався у дерево. Згодом виявилося, що вона перебувала у стані алкогольного сп'яніння.
Фігуристка після інциденту з ДТП отримала умовний термін. Зрештою ця ситуація, за словами самої Баюл, допомогла їй позбутися шкідливої звички.
За останніми даними, вона проживає у Шривпорті, штат Луїзіана. Олімпійська чемпіонка працює у місцевій школі, де ділиться досвідом з новим поколінням фігуристок.
Проте з'явилася інформація, що Баюл вже доволі тривалий час проходить складний процес розлучення. Стало відомо, що її 11-річна донька залишиться зі своїм батьком та колишнім чоловіком експортсменки Карлом Фаріною.
Нещодавно Баюл знову побачили на льоду, продемонструвавши свою майстерність.