Мало хто знає, що спортсменка з Дніпра здобула перше "золото" Олімпіади в історії України

У п'ятницю, 6 лютого, розпочнуться Зимові Олімпійські ігри 2026 року та триватимуть до 22 лютого. Довгоочікувані змагання відбудуться в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Україна завжди мала видатних спортсменів, які прославляли її на міжнародній арені, зокрема на Іграх. Хто став першим олімпійський чемпіоном з моменту проголошення незалежності нашої країни – розповідає 24 канал.

Хто став першим чемпіоном Олімпіади від України?

На Олімпійські ігри 1994 року у норвезький Ліллегаммер вирушила 16-річна Оксана Баюл, хоча зізнавлася, що планувала брати участь на турнірі лише у 1998 році у Нагано (Японія). Вона вирушила на змагання через те, що після розпаду СРСР знадобився кандидат на Ігри-1994.

На відкритті Баюл не було, адже її тренерка Галина Змієвська не відпустила спортсменку через те, що була температура мінус 24 градуси, а теплий комплект форми для збірної України так і не прибув.

Оксана Баюл / Фото з відкритих джерел

У перші дні змагань українська фігуристка продемонструвала одну з найкращих коротких програм в історії цього виду спорту. Проте подальша участь уродженки Дніпра була під загрозою, оскільки на одному з тренуваннь вона зіштовхнулася з німкенею Танею Шевченко.

Зрештою Баюл змогла продовжити виступити та 25 лютого 1994 року принесла Україні першу в історії олімпійську медаль, завоюваши "золото". Спортсменка згадувала свій переможний виступ.

Коли виїхала на останній потрійний стрибок, бачу – тренери мені кричать: «Дурочка, стрибай на каскад. Тобі потрібен каскад!!!» Я роблю дві перебіжки, стрибаю подвійний аксель і «приліпляю» якийсь маленький незрозумілий стрибок. Ось тільки виїхала, і зіграли останні акорди музики,

– цитує Баюл НОК України в Одеській області.

Фінальний результат змагань вирішив голос німецького судді Яна Хоффмана, який за артистизм поставив Ненсі Керріган 5,8 бала, а Баюл отримала на одну десяту більше, ставши чемпіонкою Олімпіади-1994.

Переможний виступ Баюл: дивіться відео

Де зараз та чим займається Баюл?