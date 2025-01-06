Футбольний клуб з Португалії вирішив нанести розмітку на поле за допомогою молока: відео курйозу

Справи у Олівейренси і так йдуть доволі погано, команда стоїть на виліт у третій дивізіон. А тут ще і працівники клубу повеселили публіку своїм непрофесіоналізмом.

Футбольні клуби часто дивують своїми нестандартними рішеннями. Черговий дивний випадок стався у другому дивізіоні чемпіонату Португалії, повідомляє 24 Канал.

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Молоко замість фарби

Між собою зустрічались аутсайдери турніру – Олівейренсе приймав Фелгейраш. Гра проходила у велику зливу, через яку розмітка на футбольному полі почала зникати.

Робітники стадіону вирішили її поновити, але вже на полі побачили, що у них завершилась біла фарба. У цей момент одному з працівників прийшла доволі дивна ідея.

Замість фарби у машину вирішили залити молоко та нанести розмітку за допомогою нього. Зрештою залишається невідомо, чи втрималась така нова розмітка під час зливи.

Відео заливання молока в машину:

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Сам матч завершився гостьовою розгромною перемогою Фелгейраша (3:0). Команда піднялась на 13 місце, випереджаючи зони вильоту на чотири бали. А ось Олівейренсе залишився останнім та має великі шанси на пониження у класі.