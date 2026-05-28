Олійникова встановила рекорд України на "Ролан Гаррос"

Українська тенісистка Олександра Олійникова вперше у кар’єрі пройшла до третього кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. Вона також допомогла встановити національний рекорд.

Олександра, яка йде у світовому рейтингу 65-ю, зустрічалась з 83-ю у світовій класифікації австралійкою Кімберлі Біррел. Про результат їх матчу повідомляє 24 Канал.

Як склався матч Олійникова – Біррел?

Суперниці зустрілись вперше на професійному шляху одна одної.

Старт матчу залишився за українкою, яка швидко повела із рахунком 4:1. Хоч суперниця й зуміла дещо скоротити відставання у певний момент, але перший сет залишився за Олександрою – 6:3.

У наступній партії австралійка почала грати трохи активніше, але водночас зуміла мінімізувати кількість помилок – 0:6.

На початку третьої партії Біррел продовжила грати в активний теніс, але Олійникова зуміла стримати її натиск та перервати серію з програних геймів. Вирішальну перевагу було здобуто лише на тайбрейку третього сету – 7:6 Олійникова.

Теніс. Жінки

"Ролан Гаррос". Друге коло

Олександра Олійникова (Україна) – Кімберлі Біррел (Австралія) – 2:1 (6:3, 0:6, 7:6)

Важливо! Після перемоги нашої землячки було зафіксовано історичний для України результат – перший вихід у третє коло одиночного жіночого розряду Відкритого чемпіонату Франції одразу чотирьох представниць держави.

У третьому колі Олександра зіграє проти переможниці матчу між росіянкою Діаною Шнайдер та американкою Маккартні Кесселер. Поєдинок Олійникової відбудеться у суботу, 30 травня.

Що далі для українок на "Ролан Гаррос-2026"?

Окрім Олександри, до стадії 1/16 фіналу, або ж третього кола, пробилось тріо з українок: Еліна Світоліна, Марта Костюк та Юлія Стародубцева. Усі вони вийдуть на корт у п’ятницю, 29 травня.

Світоліна зіграє проти німкені Тамари Корпач, Костюк – зі швейцаркою Вікторією Голубич, а Юлія Стародубцева поміряється силами з китаянкою Сію Ван. Усі суперниці наших спортсменок не входять до числа 32 сіяних на турнірі.

Раніше лише одного разу троє українок пробивались до 1/16 фіналу змагань. Це було торік, коли Еліна Світоліна дісталась до чвертьфіналу, а Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна поступились у третьому колі. Тепер рекорд було побито.