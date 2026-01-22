Росіянка Шнайдер відповіла на критику української тенісистки щодо підтримки режиму Путіна

У Мельбурні з 18 січня триває Australian Open. У цьому турнірі вперше в кар'єрі в основній сітці зіграла українка Олександра Олійникова.

Вона в дебютній грі нав'язала боротьбу чинній чемпіонці австралійського "мейджора" Медісон Кіз, проте все ж таки поступилася. Після матчу Олійникова дала резонансне інтерв'ю для L'Equipe, у якому, зокрема, звинуватила російських і білоруських тенісистів.

Як Шнайдер відреагувала на критику Олійникової?

Українка заявила, що не відсторонення "нейтральних" гравців у тенісі є великою проблемою та ганьбою. Адже вони здебільшого підтримують режими своїх країн.

У приклад вона поставила, зокрема, Діану Шнайдер, яка брала участь у виставкових матчах у Санкт-Петербурзі, що спонсорує Газпром. Росіянка відреагувала на такі слова на пресконференції, інформує пресслужба Australian Open.

Вона традиційно не засудила агресію своєї країни. Тенісистка заявила, що для неї це просто можливість зустрітися з родиною, яку вона рідко бачить через постійні змагання.

Знаєте, ми граємо в турі цілий рік. Я рідко бачу свою сім'ю, рідко буваю вдома взагалі. Моя єдина мотивація грати в Санкт-Петербурзі – просто провідати свою сім'ю та показати гарний теніс уболівальникам, які підтримували нас протягом року. Якщо в мене є така можливість, я її використовую,

– сказала Шнайдер.

Також російська тенісистка відповіла на слова Олійникової, що вона вже у 2025 році прийняла нагороду від Володимира Путіна, який нагородив її та Мірру Андрєєву орденом "За заслуги перед Вітчизною" І ступеня. Вони отримали його, зокрема, за "срібло" на Олімпіаді-2024, де росіянки виступали в парі в нейтральному статусі.

Олійникова вважає, що цей факт є очевидним доказом, що нейтральність є лише на папері. Їх особиста зустріч з російським диктатором – це чергове підтвердження.

"Я з Міррою Андрєєвою отримали нагороду від Путіна? Не маю уявлення, що вона сказала. Я її не знаю та не думаю, що вона знає мене. Ми з Міррою провели прекрасний рік разом, виграли срібну медаль Олімпіади – це фантастичне досягнення. Ось і все, не знаю, що ще коментувати", – заявила Діана.

Окремо Шнайдер висловилася про те, що Олійникова проти виступу росіян і білорусів на турнірах. Вона в типовому стилі все звела до того, що спорт – поза політикою.

Знову ж таки, я не бачила, яку заяву вона зробила. Я не знаю, яким був її намір, якщо чесно. Особисто я тут, щоб грати в теніс, робити свою роботу, показати хорошу гру, насолоджуватися публікою та атмосферою. Це перший "мейджор" року. Це те, для чого я тут – виграти якомога більше матчів і продемонструвати якісний теніс,

– сказала росіянка.

До слова. У наступному раунді Australian Open Шнайдер зіграє проти першої ракетки України Еліни Світоліної. Їх очне протистояння відбудеться 23 січня.

Зазначимо, що також Олійникова розкритикувала й першу ракетку світу з Білорусі Арину Сабалєнко. Та також напередодні відреагувала на слова українки.

Що відомо про Олександру Олійникову?