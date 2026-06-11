Рефері, якого не пустили у США на Мундіаль, отримав несподіване продовження кар'єри

Сомалієць Омар Артан мав стати першим представником своєї країни у суддівському корпусі чемпіонату світу з футболу. Але через міграційну політику США найкращий арбітр Африки залишився за бортом головного турніру свого життя.

Артана не пустили в країну після прибуття до аеропорту Маямі. Але без важливого матчу цього літа він все ж не залишиться, пише 24 Канал.

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Як УЄФА вирішила підтримати Артана?

Історія сомалійця, який став жертвою політики нинішньої адміністрації Сполучених Штатів, одразу стала відома на весь світ. Безліч людей висловлювали африканцю підтримку і скаржилися на те, що Вашингтон зовсім не дотримався обіцянки зробити Мундіаль-2026 найбільш інклюзивним в історії.

Швидко відреагували на несправедливість щодо Омара Артана в керівництві європейського футболу. УЄФА заявила, що саме сомалієць працюватиме головним рефері під час поєдинку за Суперкубок УЄФА, у якому зустрінуться переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи – ПСЖ і Астон Вілла.

Рішення про призначення Артана на матч за Суперкубок УЄФА було ухвалено в межах Меморандуму про взаєморозуміння, нещодавно підписаного між УЄФА та Конфедерацією африканського футболу для стимулювання співпраці в багатьох сферах, включно із суддівством. УЄФА та КАФ об’єднує спільне прагнення розвивати футбол на всіх рівнях і просувати ключові цінності єдності, рівності та недопущення дискримінації,

– йдеться в офіційній заяві УЄФА.

Коли і де Артан розсудить матч за Суперкубок?

Матч ПСЖ і Астон Вілли фактично відкриє новий європейський клубний сезон. Він відбудеться 12 серпня, а прийматиме поєдинок австрійський Зальцбург.