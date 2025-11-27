Фанати Омонії провокаційно вивісили прапори Росії та СРСР під час матчу проти Динамо

Фанати кіпрської Омонії відзначились під час матчу проти київського Динамо у Лізі конференцій ганебним вчинком. Ультрас кіпрського клубу проніс на стадіон прапор Росії та СРСР.

Перед матчем на трибуні, де розміщується ультрас господарів, був вивішений прапор ворожої країни, яка повномасштабно напала на Україну. Також поруч на іншому секторі виднівся прапор СРСР, пише 24 Канал із посиланням на Трибуна.

Як фани Омонії влаштували провокацію перед матчем із Динамо?

Як повідомляє видання, один зі стюардів зробив зауваження уболівальника кіпрського клубу. Після чого російський прапор зник із трибуни. А от прапор СРСР залишився висіти на видному місці за воротами київського Динамо у першому таймі.



Прапор Росії та СРСР на трибуні Омонії / Фото Трибуни

На жаль, киянам не вдалось покарати господарів після такого ганебного вчинку від фанів Омонії. На 34-й хвилині зустрічі Семедо реалізував пенальті, яке у власні ворота привіз центральний захисник Динамо Денис Попов.

Якщо київський клуб зазнає поразки у матчі Ліги конференцій, то це буде вже третя поразка поспіль в усіх турнірах для команди Олександра Шовковського. Ще перед цією грою із Омонією легенда збірної України Іван Гецко жорстко розкритикував столичний колектив через провальні результати.

"Шовковський висить на волосині від звільнення вже давно. Але який у цьому сенс, якщо ніхто не робить висновків? Така провальна серія – кому, де, коли… Це трохи лякає. І найголовніше – місце в турнірній таблиці. Це просто крах. Динамо Київ опустилося, як кажуть, нижче одеської каналізації", – заявив Гецко у коментарі NV.

Як Динамо виступає у поточному сезоні Ліги конференцій?