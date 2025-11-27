Фанаты Омонии провокационно вывесили флаги России и СССР во время матча против Динамо

Фанаты кипрской Омонии отличились во время матча против киевского Динамо в Лиге конференций позорным поступком. Ультрас кипрского клуба пронес на стадион флаг России и СССР.

Перед матчем на трибуне, где размещается ультрас хозяев, был вывешен флаг вражеской страны, которая полномасштабно напала на Украину. Также рядом на другом секторе виднелся флаг СССР, пишет 24 Канал со ссылкой на Трибуна.

Как фаны Омонии устроили провокацию перед матчем с Динамо?

Как сообщает издание, один из стюардов сделал замечание болельщику кипрского клуба. После чего российский флаг исчез с трибуны. А вот флаг СССР остался висеть на видном месте за воротами киевского Динамо в первом тайме.



Флаг России и СССР на трибуне Омонии / Фото Трибуны

К сожалению, киевлянам не удалось наказать хозяев после такого позорного поступка от фанов Омонии. На 34-й минуте встречи Семедо реализовал пенальти, которое в собственные ворота привез центральный защитник Динамо Денис Попов.

Если киевский клуб потерпит поражение в матче Лиги конференций, то это будет уже третье поражение подряд во всех турнирах для команды Александра Шовковского. Еще перед этой игрой с Омонией легенда сборной Украины Иван Гецко жестко раскритиковал столичный коллектив из-за провальных результатов.

"Шовковский висит на волоске от увольнения уже давно. Но какой в этом смысл, если никто не делает выводов? Такая провальная серия – кому, где, когда... Это немного пугает. И самое главное – место в турнирной таблице. Это просто крах. Динамо Киев опустилось, как говорят, ниже одесской канализации", – заявил Гецко в комментарии NV.

Как Динамо выступает в текущем сезоне Лиги конференций?