"Відповідальність за гру беру на себе": які останні слова Шовковського на чолі Динамо

Київське Динамо 27 листопада зазнала третьої поразки у поточному розіграші основного раунду Ліги конференцій 2025 – 2026. Фіаско від кіпрської Омонії стало останнім матчем для Олександра Шовковського на посаді головного тренера киян.

Динамо оголосило про звільнення Олександра Шовковського та усього його тренерського штабу близько опівночі. Тому уболівальники та журналісти ще встигли почути передматчеву пресконференцію наставника, яка стала прощальною, передає 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Динамо.

Як Шовковський прокоментував поразку Динамо від Омонії?

У першу чергу вже колишній тренер киян привітав Омонію із перемогою. Шовковський зауважив, що у цьому матчі суперник був краще налаштований на звитягу, аніж його вже експідопічні. Також наставник взяв усю провину за поразку та гру на себе, ставши на захист оборонця Дениса Попова, який привіз пенальті у першому таймі.

Знаєте, я думаю, правильно буде сказати, що відповідальність за ці результати, за цю гру я візьму на себе. Гравці помиляються, буває. Не думаю, що він хотів фолити, просто так вийшло,

– відповів Шовковський.

Загалом уся пресконференція коуча була дуже лаконічною, як і його оцінка гри Назара Волошина, який зіграв на вістрі атаки "біло-синіх". Шовковський відзначив, що це незвична позиція для Волошина, але вже не перший матч на цьому клаптику поля.

Шовковський не став оцінювати причину кризових виступів киян.

"Я думаю, що сьогодні (27 листопада – 24 Канал) пресконференція по грі, а підсумки якось передчасно підбивати. Буде ще час для цього", – підсумував наставник.

Відзначимо, що виконувачем обов'язків головного тренера Динамо буде наставник юнацької команди U-19 Ігор Костюк. Саме він готуватиме колектив до найближчої гри УПЛ проти Полтави, яка відбудеться 1 грудня.

На звільнення Шовковського вже відреагував колишній гравець киян Олег Саленко. У коментарі Meta він зауважив, що жодна команда не може вибратись із кризи, якщо не відбуваються певні зміни".

"Про відставку головного тренера я вже не раз висловлювався. Нарешті те, про що я говорив протягом двох останніх місяців, сталося, і керівництво клубу зважилося на кардинальний крок, звільнивши Олександра Шовковського", – сказав Саленко.

У якій ситуації Шовковський залишив Динамо?