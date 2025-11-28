"Ответственность за игру беру на себя": какие последние слова Шовковского во главе Динамо

Киевское Динамо 27 ноября потерпело третье поражение в текущем розыгрыше основного раунда Лиги конференций 2025–2026. Фиаско от кипрской Омонии стало последним матчем для Александра Шовковского на посту главного тренера киевлян.

Динамо объявило об увольнении Александра Шовковского и всего его тренерского штаба около полуночи. Поэтому болельщики и журналисты еще успели услышать предматчевую пресс-конференцию наставника, которая стала прощальной, передает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Динамо.

Как Шовковский прокомментировал поражение Динамо от Омонии?

В первую очередь уже бывший тренер киевлян поздравил Омонию с победой. Шовковский отметил, что в этом матче соперник был лучше настроен на победу, чем его уже экс-подопечные. Также наставник взял всю вину за поражение и игру на себя, став на защиту защитника Дениса Попова, который привез пенальти в первом тайме.

Знаете, я думаю, правильно будет сказать, что ответственность за эти результаты, за эту игру я возьму на себя. Игроки ошибаются, бывает. Не думаю, что он хотел фолить, просто так получилось,

– ответил Шовковский.

В общем вся пресс-конференция коуча была очень лаконичной, как и его оценка игры Назара Волошина, который сыграл на острие атаки "бело-синих". Шовковский отметил, что это непривычная позиция для Волошина, но уже не первый матч на этом клочке поля.

Шовковский не стал оценивать причину кризисных выступлений киевлян.

"Я думаю, что сегодня (27 ноября – 24 Канал) пресс-конференция по игре, а итоги как-то преждевременно подводить. Будет еще время для этого", – подытожил наставник.

Отметим, что исполняющим обязанности главного тренера Динамо будет наставник юношеской команды U-19 Игорь Костюк. Именно он будет готовить коллектив к ближайшей игре УПЛ против Полтавы, которая состоится 1 декабря.

На увольнение Шовковского уже отреагировал бывший игрок киевлян Олег Саленко. В комментарии Meta он заметил, что ни одна команда не может выбраться из кризиса, если не происходят определенные изменения".

"Об отставке главного тренера я уже не раз высказывался. Наконец то, о чем я говорил в течение двух последних месяцев, произошло, и руководство клуба решилось на кардинальный шаг, уволив Александра Шовковского", – сказал Саленко.

В какой ситуации Шовковский покинул Динамо?