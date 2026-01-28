Буквіц не лише виступає у команді з бобслею, а ще й має статус військовослужбовиці. Але успіх їй гарантує спонсорська угода з OnlyFans, пише Трибуна.

Як німецька бобслеїстка заробляє на відвертих фото?

Буквіц платять фіксовану суму за просування платформи, а також бонуси залежно від того, скільки підписок вона продасть. Цих коштів вистачає, щоб покрити витрати на такий недешевий спорт як бобслей, де потрібно вкладатися у дороге спорядження.

Сама спортсменка не соромиться того, чим займається у мережі, і активно веде інші сторінки, зокрема в інстаграмі.

Які спортивні досягнення Лізи Буквіц?

  • Німкеня є олімпійською чемпіонкою Ігор-2018 у Пхьончхані у змаганні двійок.
  • У 2024 році їй вдалося завоювати золото чемпіонату світу. А загалом на світових першостях в неї шість нагород.
  • Два сезони поспіль Буквіц фінішувала першою у Кубку світу з бобслею в змаганнях монобобів.