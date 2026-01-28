Буквіц не лише виступає у команді з бобслею, а ще й має статус військовослужбовиці. Але успіх їй гарантує спонсорська угода з OnlyFans, пише Трибуна.
Дивіться також Найсексуальніша футболістка світу привернула увагу ефектним фото у спідній білизні
Як німецька бобслеїстка заробляє на відвертих фото?
Буквіц платять фіксовану суму за просування платформи, а також бонуси залежно від того, скільки підписок вона продасть. Цих коштів вистачає, щоб покрити витрати на такий недешевий спорт як бобслей, де потрібно вкладатися у дороге спорядження.
Сама спортсменка не соромиться того, чим займається у мережі, і активно веде інші сторінки, зокрема в інстаграмі.
Які спортивні досягнення Лізи Буквіц?
- Німкеня є олімпійською чемпіонкою Ігор-2018 у Пхьончхані у змаганні двійок.
- У 2024 році їй вдалося завоювати золото чемпіонату світу. А загалом на світових першостях в неї шість нагород.
- Два сезони поспіль Буквіц фінішувала першою у Кубку світу з бобслею в змаганнях монобобів.