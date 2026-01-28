Буквіц не лише виступає у команді з бобслею, а ще й має статус військовослужбовиці. Але успіх їй гарантує спонсорська угода з OnlyFans, пише Трибуна.

Як німецька бобслеїстка заробляє на відвертих фото?

Буквіц платять фіксовану суму за просування платформи, а також бонуси залежно від того, скільки підписок вона продасть. Цих коштів вистачає, щоб покрити витрати на такий недешевий спорт як бобслей, де потрібно вкладатися у дороге спорядження.

Сама спортсменка не соромиться того, чим займається у мережі, і активно веде інші сторінки, зокрема в інстаграмі.

Які спортивні досягнення Лізи Буквіц?