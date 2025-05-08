Без змін для Усика та несподіваний регрес "Канело": оновлений рейтинг P4P від The Ring
- Олександр Усик зберіг своє лідерство в рейтингу P4P від The Ring, який очолює після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі.
- Сауль "Канело" Альварес опустився на восьме місце, тоді як Дзунто Накатані піднявся на сьому сходинку.
- Давід Бенавідес повернувся в топ-10, замикаючи десятку найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.
Авторитетний журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. В ньому традиційно опинився й Олександр Усик.
Він зберіг своє лідерство, яке утримує з травня минулого року. Українець очолив рейтинг після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі в битві за абсолют у надважкій ваговій категорії.
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Як змінився рейтинг
Трійка також залишилася без змін, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring. На другому місці розташовується абсолютний чемпіон світу у другій легшій вазі японець Наоя Іноуе, а на третьому – чемпіон світу за версією WBA в першій середній вазі американець Теренс Кроуфорд.
Головною подією в оновленому рейтингу стала зміна позицій непереможного Дзунто Накатані та Сауля Альвареса. Попри перемогу "Канело" в битві за абсолют, він опустився на восьму сходинку, а японець піднявся на сьому.
Також варто відзначити повернення в топ-10 Давіда Бенавідеса. Американець, який має рекорд 30-0, наразі замикає десятку найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.
Оновлений рейтинг P4P
- Олександр Усик
- Наоя Іноуе
- Теренс Кроуфорд
- Дмітрій Бівол
- Артур Бєтєрбієв
- Джессі Родрігес
- Дзунто Накатані
- Сауль Альварес
- Кен Шіро
- Давід Бенавідес
Нагадаємо, що Олександр Усик свій наступний бій проведе 19 липня проти Даніеля Дюбуа. Битва за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться в Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі".