Прогрес Світоліної та падіння Ястремської: оновлений рейтинг WTA після закінчення AO-2025

Жіноча тенісна асоціація оприлюднила оновлений світовий рейтинг за підсумками змагань, які відбувалися протягом двох останніх тижнів. Головним серед них безперечно був перший "мейджор" 2025 року – Australian Open.

Україну в одиночному розряді на Відкритому чемпіонаті Австралії представляли шість тенісисток. Найкраще виступила Еліна Світоліна, яка пробилася до чвертьфіналу, повідомляє 24 Канал.

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Як змінилися позиції українських тенісисток

Уродженку Одеси змогла переграти Медісон Кіз, яка врешті-решт і стала чемпіонкою. Завдяки цьому результату Світоліна піднялася у рейтингу на три позиції та наразі розташувалася на 24-му місці.

Найбільшого регресу зазнала Даяна Ястремська. Вона здобула дві перемоги на турнірі, але через те, що захищала тогорічний півфінал, втратила велику кількість очок, опустившись на 39 сходинок.

Лідерка національного рейтингу Марта Костюк втратила місце в топ-20, попри вихід в 1/16 фіналу. Також варто відзначити падіння Лесі Цуренко, яка вперше з 2010 року не брала участь в Australian Open.

Українки в топ-150 світового рейтингу

22. Марта Костюк – 2064 очка (-4 позиції)

24. Еліна Світоліна – 1969 (+3)

48. Ангеліна Калініна – 1171

72. Даяна Ястремська – 904 (-39)

111. Юлія Стародубцева – 705 (-11)

136. Дарія Снігур – 527 (+2)

147. Леся Цуренко – 490 (-28)

Зазначимо, що в топ-10 світового рейтингу також відбулося декілька змін. Переможниця змагань Медісон Кіз піднялася на найвище в кар'єрі сьоме місце, а також у десятку найкращих піднялася Паула Бадоса, яка переграла Марту Костюк. Залишили ж топ-10 Дар'я Касаткіна та Барбора Крейчикова.

Рейтинг WTA: топ-10