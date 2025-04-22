Як змінився рейтинг WTA після тріумфу Світоліної на турнірі у Франції
- Еліна Світоліна піднялася на одну позицію в рейтингу WTA, займаючи тепер 17 місце після перемоги на турнірі в Руані.
- Марта Костюк опустилася на 11 позицій, а Ангеліна Калініна на 9, в той час як Юлія Стародубцева повернулася у топ-100.
- Зміни в топ-10 світового рейтингу включають підйом Емми Наварро на десяте місце, яка випередила Єлену Рибакіну.
Жіноча тенісна асоціація оновила світовий рейтинг за підсумками змагань, які відбувалися протягом останнього тижня. Найстатуснішим серед них був турнір серії WTA 500 у Штутгарті.
Україну в ньому представляла лише одна тенісистка – Даяна Ястремська. Вона знялася в поєдинку першого раунду проти Єлени Остапенко, яка врешті-решт здобула трофей, повідомляє 24 Канал.
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Як змінилися позиції українських спортсменок
Паралельно також відбувалися змагання в Руані. Там "синьо-жовтих" представляли Ангеліна Калініна й Еліна Світоліна, яка тріумфувала на турнірі, здобувши свій 18-й титул.
Такий виступ дозволив першій ракетці України піднятися на одну сходинку в рейтингу. Тепер вона посідає 17 місце.
Марта Костюк пропустила змагальний тиждень, знявшись з турніру у Штутгарті, де минулого року дійшла до фіналу. Через це киянка не змогла захистити свої очки й опустилася одразу на 11 позицій.
Місце Даяни Ястремської залишилося без змін, а Ангеліна Калініна зазнала регресу на дев'ять сходинок. Також варто відзначити повернення у топ-100 Юлії Стародубцевої, попри поразку в першому колі кваліфікації на турнір у Штутгарті.
Українки в топ-250 світового рейтингу
- 17. Еліна Світоліна – 2430 очок (+1 позиція)
- 36. Марта Костюк – 1481 (-11)
- 46. Даяна Ястремська – 1244
- 74. Ангеліна Калініна – 888 (-9)
- 99. Юлія Стародубцева – 711 (+4)
- 147. Дарія Снігур – 502 (-8)
- 223. Анастасія Соболєва – 325 (-7)
- 241. Леся Цуренко – 300 (-2)
- 247. Валерія Страхова – 293 (+1)
Зазначимо, що в топ-10 світового рейтингу відбулася єдина зміна. Емма Наварро піднялася на десяту позицію, випередивши Єлену Рибакіну.
Рейтинг WTA: топ-10
- Арина Сабалєнка ("нейтральна") – 10768 очок
- Іга Швьонтек (Польща) – 7383
- Джессіка Пегула (США) – 6208
- Коко Гофф (США) – 6073
- Медісон Кіз (США) – 4999
- Жасмін Паоліні (Італія) – 4930
- Мірра Андрєєва ("нейтральна") – 4781
- Чжен Ціньвень (Китай) – 4193
- Паула Бадоса (Іспанія) – 3821
- Емма Наварро (США) – 3797 (+1 позиція)